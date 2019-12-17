انقسام في بتروجت بسبب تراجع فريق الكرة بدوري المظاليم

تواجه ادارة نادى بتروجت أزمة برئاسة المهندس ابراهيم رمضان رئيس النادي لتراجع نتائج الفريق في دوري القسم الثاني" مجموعة القاهرة" بعد مرور 8 أسابيع واحتلال الفريق المركز التاسع بتسع نقاط.

وكانت ادارة النادي قد حددت للجهاز الفني السابق بقيادة محمد عودة

والحالي برئاسة علاء عبد العال أن هدفها الصعود للدوري الممتاز سريعا بعد الهبوط في الموسم الماضي.

ورغم تغيير الجهاز الفني السابق بقيادة محمد عودة

Advertisements

بعد الجولة الرابعة لخسارة 8 نقاط في 4 مباريات فإن الجهاز الفني الجديد بقيادة علاء عبد العال مازال متعثرا حيث اهدر الفريق في4 مباريات 7 نقاط بتعادله مع الزرقا متذيل الجدول والترسانة سلبيا والفوز على القناة بهدفين نظيفين ثم الخسارة امام كوكاكولا بهدف نظيف.

وحدث انقسام داخل ادارة النادي بين مجموعة تطالب بالاطاحة بعلاء عبد العال واخرى تفضل اعطاءه فرصة أخرى في اللقاء المقبل مع منتخب السويس في الجولة التاسعة للدوري خاصة ان الدور الأول سوف ينتهي بنهاية الجولة الحادية عشر.

وتدرس ادارة النادى الإنتظار حتى تدعيم صفوف الفريق ببعض العناصر في فترة الانتقالات الشتوية تمهيدا لإستعادة الفريق توازنه واللحاق بقطار القمة مبكرا قبل فوات الاوان رغم ان البعض يرى ان الفريق لاينقصه عناصر الصعود لما يضمه من لاعبين شاركوا في الدوري الممتاز وأشاد الجميع بمستواهم قبل بداية الموسم رغم الهبوط للقسم الثاني