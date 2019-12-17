بيراميدز يحسم مصير ديسابر خلال ساعات

تحسم إدارة بيراميدز مصير الفرنسي سابيستيان ديسابر، المدير الفني لفريق بيراميدز، خلال الساعات القادمة، بعد تراجع نتائج الفريق في الفترة الأخيرة، والخسارة مساء اليوم الثلاثاء، أمام الجونة بثلاث أهداف

مقابل هدفين، خلال المباراة التي جمتعهما ضمن الجولة الـ8 من الدوري الممتاز.

وكشف مصدر داخل إدارة نادي بيراميدز بأن الإدارة ستجتمع من

أجل حسم مصير ديسابر خلال ساعات وإن الإتجاه سيكون لمعاقبة لاعبي الفريق ماليًا.

و يحتل بيراميدز المركز السابع في ترتيب جدول الدوري الممتاز، برصيد 12 نقطة، بعد الفوز في 3 مباريات والتعادل في 3 مثلهم، و خسارة مباراتين.