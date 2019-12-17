رضا شحاته بعد الفوز على بيراميدز: حققنا فوز هام من أجل استعادة الثقة

أكد رضا شحاته المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الجونة، أن الفوز الذي حققه اليوم على حساب بيراميدز، بثلاث أهداف مقابل هدفين، ضمن الأسبوع الثامن من الدوري الممتاز، كان هامًا ويحتاجه الفريق بشكل كبير، من أجل العودة إلى طريق الانتصارات، مشددا على أن العامل النفسي يؤثر بشكل كبير على أداء أي لاعب مهما كانت إمكاناته.

وكان الجونة حقق فوزا صعبا على حساب بيراميدز بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم، على ملعب استاد ٣٠ يونيو بالتجمع الخامس، من مسابقة الدوري الممتاز.



وأشار المدير الفني خلال المؤتمر الصحفي بعد المباراة إلى أن الروح النفسية العالية التي تحلى بها اللاعبين في هذه المباراة هي أفضل ما في اللقاء، وإيمانهم بقدرتهم على الفوز في أي وقت من اللقاء.

Advertisements



وأضاف: "عقدنا اجتماع مع اللاعبين، وأكدت عليهم أننا سنفوز على بيراميدز في هذه المباراة، كان لابد أن أساعد اللاعبين في الخروج من الضغط العصبي والنفسي الملقى على عاتقهم، وساعدني على ذلك نوعية اللاعبين الكبار الذين أشرف بتدريبهم، العلاقة الجيدة التي تجمعنا مع اللاعبين

جعلتهم يخرجون أفضل ما لديهم".واستطرد قائلا: "نادي الجونة لا يحتاج تدعيمات في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، ولا يهمني أن استمر على رأس القيادة الفنية أم لا، أنا مستعد العمل كرجل أول أو ثان، أبحث عن العمل وليس المناصب".



وأردف قائلا: "من الطبيعي أن يتحدث أي لاعب من الجهاز الفني، ويستفسر عن سبب عدم مشاركته في المباريات، هذا أمر وارد وعادي جدا، حسام غالي بدوره مديرا للكرة، يغار على عمله بشكل كبير، مثل هذه الأمور مع اللاعبين المستبعدين، نتعامل معها بكل احترافية، والأهم أن لا يتعدى الموضوع لدائرة الإهانة".

رفع الجونة رصيده إلى 7 نقاط في المركز الـسابع عشر، بينما توقف رصيد بيراميدز عند 12 نقطة في المركز السابع.