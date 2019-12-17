بث مباشر.. مشاهدة مباراة ليفربول وأستون فيلا بكأس الرابطة الإنجليزية

يحل نادي ليفربول ضيفًا ثقيلًا على نظيره فريق أستون فيلا، في لقاء هام ومثير بين الفريقين، وذلك في تمام الساعة العاشرة إلا ربع من مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب "فيلا بارك"، ضمن منافسات الدور ربع النهائي في بطولة كأس الرابطة الإنجليزية.
وحجز نادي ليفربول مقعده في الدورربع النهائي لبطولة كأس الرابطة الإنجليزية، على حساب فريق أرسنال بنتيجة 5 / 4 عبر ركلات الترجيح، فيما تأهل نادي أستون فيلا بعد فوزه على وولفرهامبتون بهدفين مقابل هدف.
الشباب، بعدما تم رفض تأجيل المباراة، نظرًا لإنشغال الفريق الأول للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية.
وتقرر نادي ليفربول خوض المباراة أمام أستون فيلا بفريق
ويسعى أستون فيلا المحترف ضمن صفوفه النجمين الدوليين المصريين أحمد المحمدي ومحمود حسن "تريزيجية"، لاستغلال عاملي الأرض والجمهور ونقص خبرة شباب ليفربول من أجل تحقيق الفوز والوصول إلى الدور نصف النهائي في محاولة لمصالحة الجماهير الغاضبة، بسبب تراجع النتائج في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".
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