نتيجة مباراة ليفربول وأستون فيلان اليوم| مشاهدة مباراة ليفربول ضد استون فيلا بث مباشر KORA LIVE يلا شوت بلس ليفربول bein

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث حي مباراة ليفربول بدون توقف اليوم الثلاثاء 17-12-2019 تُقام مساء اليوم مباراة بين فريقي ليفربول وأستون فيلا ربع نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية، في ملعب فيلا بارك.
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وسيشارك لاعبو ليفربول الشباب في تلك المباراة بدلًا من الفريق الأول نظرًا لتواجد الأساسيين في قطر حاليًا لخوض
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ولن يتواجد يورجن كلوب في تلك المباراة، لوجوده في قطر، وسيحل محله مدرب فريق ليفربول للشباب تحت سن 23 عامًا نيل كريتشلي.
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التشكيل المتوقع لـ ليفربول أمام أستون فيلا:
حرسة المرمى: كيليهر.
خط الدفاع: هوفر، مورجان بويز، فان دين بيرج، لعروسي.
خط الوسط: شيريفيلا، هيربي كين، كريستي ديفيز.
خط الهجوم: لونجستاف، إليوت، ستيوارت.
التشكيل المتوقع لـ أستون فيلا أمام ليفربول:
حراسة المرمى: نيلاند.
خط الدفاع: أحمد المحمدي، كونسا، هاوس، تايلور.
خط الوسط: لانسبوري، دوجلاس لويز، ماكجين.
خط الهجوم: خوسيه بيليتيرو، تريزيجيه، كودجيا.
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