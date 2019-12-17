نتيجة مباراة ليفربول وأستون فيلان اليوم| مشاهدة مباراة ليفربول ضد استون فيلا بث مباشر KORA LIVE يلا شوت بلس ليفربول bein

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث حي مباراة ليفربول بدون توقف اليوم الثلاثاء 17-12-2019 تُقام مساء اليوم مباراة بين فريقي ليفربول وأستون فيلا ربع نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية، في ملعب فيلا بارك.

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وسيشارك لاعبو ليفربول الشباب في تلك المباراة بدلًا من الفريق الأول نظرًا لتواجد الأساسيين في قطر حاليًا لخوض

منافسات بطولة كأس العالم للأندية.

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ولن يتواجد يورجن كلوب في تلك المباراة، لوجوده في قطر، وسيحل محله مدرب فريق ليفربول للشباب تحت سن 23 عامًا نيل كريتشلي.

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التشكيل المتوقع لـ ليفربول أمام أستون فيلا:

حرسة المرمى: كيليهر.

خط الدفاع: هوفر، مورجان بويز، فان دين بيرج، لعروسي.

خط الوسط: شيريفيلا، هيربي كين، كريستي ديفيز.

خط الهجوم: لونجستاف، إليوت، ستيوارت.

التشكيل المتوقع لـ أستون فيلا أمام ليفربول:

حراسة المرمى: نيلاند.

خط الدفاع: أحمد المحمدي، كونسا، هاوس، تايلور.

خط الوسط: لانسبوري، دوجلاس لويز، ماكجين.

خط الهجوم: خوسيه بيليتيرو، تريزيجيه، كودجيا.

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