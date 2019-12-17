شوبير يلمح لإمكانية رحيل ديسابر عن تدريب بيراميدز بعد الهزيمة أمام الجونة

ألمح الإعلامي أحمد شوبير، عن إمكانية رحيل سابيستيان ديسابر المدير الفني لفريق بيراميدز عن تدريب الفريق، بعد تراجع نتائج الفريق في الفترة الأخيرة، والخسارة منذ قليلأمام الجونة بثلاث أهداف مقابل هدفين، خلال المباراة التي جمتعهما مساء اليوم الثلاثاء، ضمن الجولة الـ8 من الدوري الممتاز.
قال شوبير على صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر": "ديسابر..القرار بعد قليل".
يحتل بيراميدز المركز السابع في ترتيب جدول الدوري الممتاز، برصيد 12 نقطة، بعد الفوز في 3 مباريات والتعادل في 3 مثلهم، و خسارة مباراتين.
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