يلتقى فريق ليفربول الانجليزى في العاشرة إلا ربع مساء اليوم الثلاثاء نظيره استون فيلا المحترف ضمن صفوفه الثنائي المصري أحمد المحمدي ومحمود تريزيجيه على ملعب "فيلا بارك"، ضمن منافسات الدور ربع النهائي في بطولة كأس الرابطة الإنجليزية " كابيتال ون". النهائي في بطولة كأس الرابطة الإنجليزية " كابيتال ون".

القناة الناقلة لمباراة ليفربول وأستون فيلا:

تُذاع المباراة عبر قناة bein sports hd2. ومن المتوقع أن يخوض ليفربول مباراة اليوم بتشكيل يضم كلاً من:

كيفين كيليهير في حراسة المرمى، آدم لويس - سيب فان دين بيرج - بيلي كوميتو - نيكو ويليامز، هيربي كين - بيدرو تشيرفيلا - إيليا ديكسون بونر، إسحاق كريستي ديفيز، لويس لونجستاف - توماس هيل

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «كورة ستار ON TIME» مشاهدة مباراة ليفربول واستون فيلا بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت بلس رابط ليفربول beIN SPORT يوتيوب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.