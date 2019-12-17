«قناة مفتوحة» مشاهدة مباراة ليفربول وأستون فيلا بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش أستون فيلا الآن beIN SPORT

يحتضن ملعب "فيلا بارك"، في العاشرة إلا ربع مساء اليوم الثلاثاء، المباراة التي تجمع بين ناديي أستون فيلا المحترف ضمن صفوفه الثنائي المصري أحمد المحمدي ومحمود تريزيجيه وليفربول، ضمن منافسات الدور ربع النهائي في بطولة كأس الرابطة الإنجليزية.
وتقرر أن يشارك ليفربول في مباراة اليوم بفريق الشباب بعدما تم رفض تأجيل المباراة على الرغم من مشاركة الفريق الكروي الأول الذي يضم النجم المصري محمد صلاح في بطولة كأس العالم للأندية المقامة حالياً في قطر، وذلكبسبب جدول المباريات المزدحم.
وتأهل ليفربول إلى الدور ربع النهائي بعدما تغلب على أرسنال بنتيجة 5 – 4 عبر ركلات الترجيح بعدما انتهى الوقت الأصلي من عمر المباراة التي جمعتهما بملعب "آنفيلد" ضمن منافسات دور الـ 16 بالتعادل الإيجابي 5\5، في حين تأهل أستون فيلا بعد فوزه على وولفرهامبتون بنتيجة 2 – 1 في مباراة شهدت تألق الجناح المصري أحمد المحمدي الذي
ويسعى أستون فيلا لاستغلال عاملي الأرض والجمهور ونقص خبرة شباب ليفربول من أجل تحقيق الفوز والوصول إلى الدور نصف النهائي في محاولة لمصالحة الجماهير الغاضبة بسبب تراجع النتائج في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".
ويدرس دين سميث المدير الفني لنادي أستون فيلا عودة الثنائي المصري محمود تريزيجيه وأحمد المحمدي للتشكيلة الأساسية للفريق في مباراة اليوم طبقًا لسياسة التدوير ومنح فرصة المشاركة في المباريات أمام جميع لاعبي الفريق.
في حين يسعى شباب ليفربول لإظهار قدراتهم وتقديم أفضل ما لديهم في مباراة اليوم أمام أستون فيلا على أمل تحقيق المفاجأة والحفاظ على حظوظ النادي لحصد اللقب.
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