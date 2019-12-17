بث مباشر استون فيلا اليوم: Tube Live مشاهدة مباراة استون فيلا وليفربول يوتيوب يلا شوت Yalla Shoot كورة لايف

أعلن نيل كريتشلي، مدرب فريق ليفربول للشباب، التشكيل الأساسي لمواجهة فريق أستون فيلا مساء اليوم في بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية.

ويلتقي الفريقان في تمام الساعة الـ 9:45 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، 10:45 بتوقيت

السعودية ، في دور ربع النهائي.



ولن يشارك الفريق الأساسي لليفربول بما فيهم النجم المصري محمد صلاح، في تلك المباراة لتواجده في قطر حاليًا لخوض منافسات بطولة

كأس العالم للأندية.

وسيتولى نيل كريتشلي مسؤولية فريق ليفربول في مباراة اليوم.

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ويضم التشكيل الأساسي لـ ليفربول كل من:

كيليهر، هوفر، فان دين بيرج، مورجان بويز، شيريفيلا، جالاشر، هيربي كين، كريستي ديفيز، إليوت، هيل، لونجستاف.

ويجلس على دكة البدلاء كل من:

وينتربوتوم، كلايتون، نوريس، كلاركسون، ديكسون بونز، بيرن، ستيوارت.