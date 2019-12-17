عفيف يعتذر للجماهير بعد سداسية الترجي

قدم أكرم عفيف لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي السد القطري إعتذاراً للجماهير القطرية عامة، وجماهير السد خاصة بعد الخسارة الثقيلة التي تعرض لها فريقه أمام الترجي التونسي 2 / 6، اليوم الثلاثاء في مباراة تحديد صاحب المركزين الخامس والسادس في بطولة كأس العالم للأندية .

وقال عفيف في تصريحات بعد المباراة إن الترجي قدم مباراة كبيرة، وهو فريق يمتلك إمكانيات ولاعبين على أعلى مستوى، فهو بطل أفريقيا، وليس نادي من الدرجة الثانية، والمباراة لم تكن سهلة على الإطلاق .

وأضاف :”نبارك لفريق الترجي على الفوز وإنهاء البطولة في المركز الخامس على حسابنا، وأعتقد أننا لم نوفق على الإطلاق، وتأثرنا بالطرد المبكر في الشوط الأول لعبد الكريم حسن “.

وتابع :”كان بمقدورنا أن نعود في النتيجة، ونتعادل، وبذلنا مجهوداً كبيراً خاصة في الشوط الثاني، لكن اللياقة البدنية لم تسعفنا، وفي الوقت الذي حاولنا فيه العودة لمجريات اللقاء سجل الترجي، وأصبحت المهمة صعبة للغاية بالنسبة لنا”.