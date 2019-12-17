رجل المباراة | الهلال السعودي × فلامينجو البرازيلي

أنهى نادي فلامينجو البرازيلي حلم نادي الهلال السعودي، في الوصول إلى نهائي كأس العالم للأندية 2019، بالفوز عليه بثلاثة أهداف مقابل هدف، في إطار نصف نهائي “الموندياليتو”.

وكان بطل آسيا هو السبّاق بالتهديف عن طريق النجم السعودي “سالم الدوسري”، قبل أن يسجل فلامينجو ثلاثيته في الشوط الثاني ويعود في النتيجة، لكي يتأهل لمواجهة الفائز من مباراة ليفربول الإنجليزي ومونتيري المكسيكي، بينما الهلال فسيواجه الخاسر في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

أفضل لاعب | برونو هنريكي – فلامينجو

الجناح النشط كان اللاعب الأبرز الليلة في صفوف بطل الكوبا ليبارتادوريس، قدم مباراة كبيرة في الجانب الهجومي، واستطاع ترك بصمته على النتيجة.

برونو ساهم في كافة أهداف فريقه الليلة، صنع الهدف الأول بإيثار للذات منقطع النظير، ثم تكفل بتسجيل هدف التقدم الثاني من رأسية وكأنه رأس حربة متمرس، وقام بوضع الكرة التي حوّلها رجلنا الأسوأ في شباك الهلال بالخطأ.

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من جانب الهلال، لم يكن اللاعبين في مستواهم خاصة في ظل ضعف المردود البدني في الشوط الثاني، ولكن إن اخترنا الأفضل فسيكون الظهير الأيمن “محمد البريك” الذي صنع الهدف الأول وكان شعلة نشاط هجومية أزعجت كثيرًا الفريق البرازيلي، خاصة في الشوط الأول.

أسوأ لاعب | علي البليهي – الهلال

إن كان رجلنا المفضل ساهم في الثلاثة أهداف، فمدافع الهلال الليلة تسبب أو شارك في التسبب في دخول الثلاثة أهداف في مرمى الزعيم.

البليهي كان جيدًا على صعيد شيء واحد فقط وهو الالتحامات البدنية، ولا سيما التي ظهرت مع المهاجم صاحب البنية القوية “جابريل باربوسا”، ولكنه فشل في باقي مهامه كمدافع.

في لقطة الهدف الأول قام بتغطية خاطئة تمامًا أمام برونو واندفع بشكل غير مبرر ليترك فراغًا خلفه استغله البرازيلي، ثم في لقطة الهدف الثاني مرت الكرة من فوق رأسه لتجد رأسية برونو تضعها في الشباك، أما لقطة الهدف الثالث .. فلا تعليق!