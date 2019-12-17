حمدو الهوني يُهدي أول هاتريك في مونديال الأندية 2019 للشعب الليبي!

أكد الليبي حمدو الهوني نجم فريق الترجي التونسي اليوم الثلاثاء أن التوفيق حالف فريقه بشكل رائع في المباراة أمام السد القطري ليحقق الفريق الفوز الكبير على السد ويحرز المركز الخامس في مونديال الأندية.

وتغلب الترجي التونسي على السد القطري 6 / 2 اليوم الثلاثاء على استاد “خليفة الدولي” في مباراة تحديد المركز الخامس والسادس ببطولة كأس العالم للأندية المقامة حالياً بقطر.

وفاز الهوني ، الذي سجل ثلاثة أهداف (هاتريك) في اللقاء ، بجائزة أفضل لاعب في المباراة.

وقال الهوني في المؤتمر الصحفي بعد المباراة : “حالفنا التوفيق في هذه المباراة أمام فريق كبير هو السد القطري. وبالنسبة لي ، أشارك في هذه البطولة للمرة الأولى وأهدي هذا الفوز لجماهير الترجي ولجماهير ليبيا. أشعر بالسعادة طبعا لتسجيل ثلاثة أهداف (هاتريك)”.

وعن شعوره بعد هذه المباراة ، قال الهوني : “لم نكن نتوقع بالطبع هذه النتيجة الكبيرة ولكننا وفقنا لتحقيق هذه النتيجة الكبيرة لنهديها إلى جماهيرنا. لي الشرف أن أسجل هاتريك. حالفنا الحظ والتوفيق بشكل جيد اليوم”.