نتيجة مباراة ليفربول واستون فيلا فى كأس الرابطة الإنجليزية

يحل نادي ليفربول ضيفاً على نادي استون فيلا المحترف ضمن صفوفه الثنائي المصري أحمد المحمدي ومحمود تريزيجيه، فى احدي مباريات اليوم الثلاثاء 17-12-2019، ضمن منافسات الدور ربع النهائي في بطولة كأس الرابطة الإنجليزية 2019-2020.

تقام المباراة على ملعب “فيلا بارك” وتنطلق مساء اليوم فى تمام الساعة 21:45 بتوقيت مصر، 22:45 بتوقيت مكة، 19:45 بتوقيت جرينتش.

وتقرر أن يشارك ليفربول في مباراة اليوم بفريق الشباب بعدما تم رفض تأجيل المباراة على الرغم من مشاركة الفريق الأول الذي يضم النجم المصري محمد صلاح في بطولة كأس العالم للأندية المقامة حالياً في قطر، وذلك بسبب جدول المباريات المزدحم.

وتأهل ليفربول إلى الدور ربع النهائي بعدما تغلب على أرسنال بنتيجة 5 – 4 عبر ركلات الترجيح بعدما انتهى الوقت الأصلي من عمر المباراة التي جمعتهما بملعب “آنفيلد روود” ضمن منافسات دور الـ 16 بالتعادل الإيجابي 5\5.

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فى المقابل تأهل أستون فيلا بعد فوزه على وولفرهامبتون بنتيجة 2 – 1 في مباراة شهدت تألق الجناح المصري أحمد المحمدي الذي سجل الهدف الثاني لـ”الفيلانز”.

ويسعى أستون فيلا لاستغلال عاملي الأرض والجمهور ونقص خبرة شباب ليفربول من أجل تحقيق الفوز والوصول إلى الدور نصف النهائي في محاولة لمصالحة الجماهير الغاضبة بسبب تراجع النتائج في مسابقة الدوري الإنجليزي “البريميرليج”.

في حين يسعى شباب ليفربول بقيادة المدرب نيل كريتشلي لإظهار قدراتهم وتقديم أفضل ما لديهم في مباراة اليوم أمام أستون فيلا على أمل تحقيق المفاجأة والحفاظ على حظوظ النادي لحصد اللقب.