الاتحاد الألماني يقرر إيقاف وتغريم حارس شالكه بعد إصابته للاعب!

أعلن الاتحاد الألماني اليوم الثلاثاء معاقبة ألكسندر نويبل، حارس مرمى فريق شالكه الألماني، بالإيقاف أربع مباريات وتغريمه 12 ألف يورو، بعدما تم طرده يوم الأحد الماضي عقب تدخله العنيف ضد ميات جاسينوفيتش لاعب إينتراخت فرانكفورت، الذي ظل ينزف من فمه.

وقال جوشين شنايدر المدير الرياضي لشاكلة في تصريحات لصحيفة “بيلد” الألمانية :”تقبلنا العقوبة”.

وحدثت الواقعة خلال المباراة التي فاز بها شالكه على آينتراخت فرانكفورت 1 / صفر يوم الاحد الماضي. حيث ركض جاسينوفيش للحاق بتمريرة بينية، وخرج نويبل من مرماه لكنه تدخل بخشونة مع منافسه الذي سقط أرضاً. وبعد المباراة أعتذر الحارس علنا وفي الجلسات الخاصة.

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وقال شنايدر :”إن الأمر متعلق بما ذكره أليكس بالفعل : في النهاية الأمر متعلق بصحة جاسينوفيتش. هذ هو الشيء المهم”.

ووجه شنايدر شكره لنادي آينتراخت على الروح الرياضية وقال :” لم يكن هناك أي اتهامات وجهت لنويبل في أي وقت. لا يمكنك أن تحظى بشيء أفضل من هذا، بهذه الطريقة يجب أن نعامل بعضنا البعض”.

هذا يعني غياب نويبل عن مباراتي شالكه قبل العطلة الشتوية أمام بوروسيا مونشنجلادباخ وبايرن ميونخ بالإضافة لأول مباراتين للفريق في العام الجديد.