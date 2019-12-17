معين الشعباني: هذه أسباب فوز الترجي على السد بسداسية

إعترف معين الشعباني المدير الفني لفريق الترجي التونسي اليوم الثلاثاء بأن التوفيق في أستغلال الفرص وتسجيل هدفين مبكرين ثم طرد لاعب السد القطري عبد الكريم حسن ساعد الترجي على تحقيق الفوز الكبير في مباراة الفريقين اليوم الثلاثاء.

وتغلب الترجي التونسي على السد القطري 6 / 2 اليوم الثلاثاء على استاد “خليفة الدولي” في مباراة تحديد المركز الخامس والسادس ببطولة كأس العالم للأندية المقامة حالياً بقطر.

وقال الشعباني في المؤتمر الصحفي بعد المباراة : “المباراة كانت جيدة وكان الفريقان يتحليان بالإصرار على الفوز. طرد لاعب السد ساعدنا على تحقيق الفوز الكبير. أشكر اللاعبين على ما قدموه في المباراة”.

وأشار : “عانينا من خيبة أمل كبيرة بعد الهزيمة أمام الهلال لكننا أستعدنا الأتزان ونشكر اللاعبين وكذلك نشكر فريق السد على الروح الرياضية”.

وأضاف : “أهدرنا بعض الفرص في المباراة أمام الهلال. وفي هذه المباريات يجب أن نسجل من الفرص التي سنحت لنا. ونجحنا في هذا في وقت مبكر اليوم ولهذا حققنا الفوز عن جدارة”.

وأشار إلى أن الجهاز الفني حرص على إخراج اللاعبين سريعاً من الحالة النفسية بعد الهزيمة أمام الهلال. وقال : “اعتدنا في الترجي ألا نفرح كثيراً وألا نفرط في الحزن… قدمنا مستويات جيدة تليق ببطل أفريقيا سواء أمام الهلال الذي يضم مجموعة متميزة من النجوم الأجانب أو أمام السد وهو فريق متميز”.

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وأوضح الشعباني : “ونشكر دولة قطر على التنظيم المتميز ونشكر جماهيرنا على الوقوف بجوارنا”.

وأكد الشعباني : “سنستعد الآن لمبارياتنا بالدوري التونسي ودوري الأبطال الأفريقي كما سنستعد جيداً لمواجهة الزمالك المصري في كأس السوبر الأفريقي بقطر”.

وأضاف : “الفارق صغير بين الهلال والسد لكن السد لم يكن في أفضل حالاته اليوم. تفوقنا في الجانب البدني وكنا نعلم أن السد سيندفع في الهجوم ونجحنا في استغلال المساحات الكبيرة”.

وإعترف الشعباني بأن رحيل عدد من اللاعبين عن صفوف الفريق في صيف هذا العام أثر في مستوى الفريق، مشيراً إلى أن أي فريق يتعرض لهذا يحتاج لبعض الوقت من أجل أستعادة إتزانه ولكن الترجي نجح سريعا في الدمج بين اللاعبين الجدد واللاعبين الباقين بالفريق ونجح في خلق حالة من الإنسجام والإستقرار النفسي والذهني بالفريق.

وقال الشعباني : “قدمنا مباراتين جيدتين في بداية دور المجموعات بدوري الأبطال الأفريقي وكذلك قدمنا أداء جيدا في مبارياتنا الأولى بالدوري التونسي هذا الموسم. ومع توالي المباريات ، نستطيع إيجاد حلول أكثر في المباريات. اليوم نجحنا في إستغلال الفرص ولو كنا كذلك أمام الهلال كان من الممكن أن نفوز أيضاً”.

وعما يعني بالنسبة له الفوز على السد الذي يقوده المدرب الإسباني تشافي ، قال الشعباني : “نحترم السد وتشافي تماماً ًوعلينا أن نعترف بأن التوفيق في بداية المباراة وحالة الطرد في صفوف السد ساعدتنا. ونتمنى التوفيق للسد وتشافي في المستقبل”.