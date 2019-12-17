يورجن كلوب يكشف عن أهداف ليفربول من زيارة قطر

قال الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، إن بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم المقامة بقطر صوب عينيه.

جاءت تصريحات كلوب قبل مباراة الفريق غدًا الأربعاء أمام مونتيري المكسيكي في المربع الذهبي للبطولة.

وفي مؤتمر صحفي، الثلاثاء، أكد كلوب “ليفربول يضع الفوز بلقب كأس العالم للأندية نصب عينيه”.

وأضاف “لقد وصلنا إلى الدوحة، لذا نحن نتطلع كثيرًا إلى المشاركة في البطولة الآن، لم نكن نفكر في هذه المسابقة خلال الفترة الماضية نظرًا لإزدحام جدولنا بالمباريات في المسابقات الأخرى، وضرورة تحقيق الفوز في كُل مباراة”.

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وأوضح “لقد شاهدت مباراة السد ومونتيري على الطائرة، كانت مباراة مثيرة، وقدم الفريقان كرة قدم جميلة”.

وتابع كلوب تصريحاته بالقول “مونتيري يلعبون بطريقة مختلفة قليلًا عن معظم الفرق التي واجهناها من قبل، لذلك علينا أن نكون مستعدين لهم جيدًا، ونحن نتطلع كثيرًا لمباراة الأربعاء”.

وأختتم كلوب تصريحاته بالقول “ستكون مباراة مثيرة بكل تأكيد، أعتقد أن هذه هي المباراة الأولى لي كمدرب ضد أحد فرق أمريكا الشمالية في بطولة رسمية، وآمل أن نحقق فيها أفضل نتيجة ممكنة”.