زيدان: اضطرابات كتالونيا لا تهمني، وهذه نظرتي لفالفيردي!

أكد المدرب الفرنسي زيدن الدين زيدان الثلاثاء أنه غير قلق من الدعوات للتظاهر، تزامناً مع مواجهة الـ”كلاسيكو” بين فريقه ريال مدريد وغريمه برشلونة الذي دعا مدربه إرنستو فالفيردي للتحلي بالهدوء وإحترام الجميع.

ويلتقي الفريقان الأربعاء في مباراة مؤجلة من المرحلة العاشرة للدوري الاسباني لكرة القدم، في ملعب “كامب نو” في برشلونة.

وكان من المفترض أن تقام المباراة في 26 أكتوبر الفائت، لكنها أرجأت بسبب أعمال العنف في إقليم كاتالونيا إحتجاجاً على سجن تسعة قياديين إنفصاليين ما بين تسعة و13 عاماً بسبب دورهم في محاولة الإقليم الإنفصال عن العاصمة مدريد عام 2017.

وستقام مباراة الأربعاء بالترافق مع دعوات للتظاهر من قبل الإنفصاليين الكاتالونيين الذين يطالبون بالإستقلال عن مدريد وسط مخاوف امنية.

وقال زيدان في المؤتمر الصحافي الثلاثاء “لست قلقا من أي شيء (…) أنا سعيد لأننا على مشارف خوض الكلاسيكو. كان الأمر مماثلاً حين كنت لاعباً، هذه هي المباريات التي تعيش من أجلها، وتصب تركيزك على ما يحصل على أرض الملعب فقط”.

وحثت منظمة “تسونامي الديمقراطية” المؤيدة لإنفصال القطاع، المتظاهرين على التجمع في أربع نقاط محددة حول ملعب “كامب نو” بدءاً من الساعة الرابعة بتوقيت جرينيتش أي قبل أربع ساعات من أنطلاق المباراة.

وأعلنت السلطات المحلية في أقليم كاتالونيا أنه سيتم تخصيص حوالي ثلاثة آلاف من رجال الشرطة والأمن الخاص من أجل مباراة الـ”كلاسيكو”، كما أن الفريقين تلقيا التعليمات بالتوجه الى الملعب من الفندق ذاته.

وينص النظام الأمني على أن يجتمع فريقاً برشلونة وريال مدريد في نفس الفندق وأن يذهباً إلى الملعب في نفس القافلة.

وعلق زيدان على هذا الأمر معتبراً “انه أمر مختلف ولكن هذه هي التعليمات. قالوا أنه علينا أن نغادر سوياً لذا سنغادر سوياً”.

وأردف المدرب الذي قاد النادي الملكي الى التتويج بدوري أبطال أوروبا لثلاثة أعوام على التوالي بين 2016 و2018، “لم نعتقد أبداً أن هذه المباراة لن تُقام. ما علينا القيام به هو اللعب بكُل طاقتنا في المباراة لأننا قد نمضي أسبوعاً نتحدث عن الأمور الأخرى”.

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ويحتل برشلونة وريال المركزين الأول والثاني في الليغا على التوالي بنفس النقاط (35)، إلا ان النادي الكاتالوني يتصدر بفارق الأهداف.

ورفع كل من الفريقين مستواه في الأسابيع الأخيرة، وذلك بفضل تألق مهاجم كل منهما، إذ سجل الفرنسي كريم بنزيمة تسعة أهداف في مبارياته الثماني الأخيرة مع الـ”ميرينغي”، فيما سجل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي 14 هدفاً في 12 مباراة.

وأكد زيدان “نعرف أننا نواجه فريقاً جيداً جداً، ندرك ان لديهم ميسي، ولكن لدينا أسلحتنا أيضاً”.

وسيغيب عن صفوف ريال كُل من البلجيكي إدين هازار، الكولومبي خاميس رودريغيز، لوكاس فاسكيز وماركو اسينسيو بداعي الإصابة، فيما يبدو الويلزي جاريث بيل جاهزاً الا انه لم يشارك في التشكيلة الاساسية للفريق منذ الفوز على الافيس في 30 تشرين الثاني/نوفمبر الفائت.

وقال زيدان “بايل معنا، يتدرب جيداً. إنه لاعب مهم وسيكون جاهزاً يوم غد أسوة بالجميع”.

– كرة القدم يجب ان تكون للجميع –

بدوره أعتبر فالفيردي في مؤتمر صحافي عشية المباراة أنه يجب ان “تتمكن الجماهير من حضور المباراة بطريقة حرة. هذا هو كُل ما نطلبه، كرة القدم يجب أن تكون متاحة للجميع”.

وقال “نحن على دراية بما يجري، لكننا معتادون على تلقي الكثير من التعليقات حول مبارياتنا. خاصة هذه المباراة(…) إن أكثر ما يقلق هو المباراة”.

وأضاف مدرب البلاوغرانا “في ذلك الوقت (التاريخ الأول للمباراة)، أعتقدت أنه كان علينا أن نلعب المباراة، واليوم أرى نفس الشيء بخصوص الغد (الأربعاء). أعتقد أن الأفضل هو اللعب (…) المباراة التي كان من المفترض أن نلعبها قبل شهرين كانت متوازنة، وأعتقد أنها متوازنة أيضاً. كنا متقدمين بنقطة أو نقطتين، والآن نحن متساويان”.

ووصف فالفيردي مهاجم ريال مدريد بنزيمة بأنه أفضل هدافي فريقه، وقال “انه يقدم موسماً رائعاً. يسجل أهدافاً، إنه أفضل هداف في مدريد، إنه قادر على خلق الفرص بسهولة كبيرة. وسيكون من الضروري أن نتمكن من السيطرة عليه”.