بث مباشر | مشاهدة مباراة الهلال وفلامينجو في كأس العالم للأندية 2019

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر نصي لمباراة الهلال وفلامينجو في قمة مباريات اليوم الثلاثاء 17-12-2019 لحساب نصف نهائي كأس العالم للأندية قطر 2019.

بطل دوري أبطال آسيا والملقب بزعيم السعودية “الهلال” فاز في مباراته الأولى بالبطولة على بطل دوري أبطال أفريقيا “الترجي التونسي” بهدف دون رد سجله البديل “جوميس” تحت أنظار عناصر فريق فلامينجو الذين حضروا المباراة من مدرجات ستاد جاسم بن حمد بنادي السد.

تقام مباراة الهلال السعودي وفلامينجو البرازيلي على ملعب خليفة الدولي بالعاصمة القطرية الدوحة، بعد دقائق من انتهاء مباراة الترجي التونسي والسد القطري على نفس الملعب.

يدخل فلامينجو هذه المباراة بمعنويات عالية للغاية بعد تتويجه بالثنائية مطلع هذا الشهر “كوبا ليبرتادوريس والدوري البرازيلي الممتاز”.

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يقود هجوم فلامينجو لاعب الإنتر ومارسيليا الأسبق “جابي جول” صاحب ثنائية فلامينجو في نهائي كوبا ليبرتادوريس أمام ريفر بليت الأرجنتيني في الدقيقتين الأخيرتين من المباراة التي أقيمت في بيرو.

الهلال 1 – 3 فلامينجو

???? ستاد خليفة الدولي (الدوحة)

???? انتهت

بث مباشر “كتابي” لحظة بلحظة

???????? أهلاً بكم في هذا البث المباشر المكتوب لمباراة الهلال وفلامينجو في نصف نهائي مونديال الأندية 2019 على الأراضي القطرية، والذي يقام قبل 24 ساعة من المباراة المرتقبة لبطل دوري أبطال أوروبا “ليفربول” أمام مونتيري المكسيكي الذي هزم أصحاب الضيافة “السد” في مباراة ربع النهائي.

???? يصحبكم في هذا الموعد المميز “ محمود ماهر ” من مركز البث المباشر لموقع الخليج 365.

” من مركز البث المباشر لموقع الخليج 365. ♻️ لا تنسوا تحديث الصفحة أول بأول لتأتيكم كافة تفاصيل المباراة التي نغطيها لكم دقيقة بدقيقة.

???????? كل الأمنيات القلبية بالتوفيق للزعيم السعودي “الهلال” في مباراة الليلة أمام فلامينجو..

???????? نأمل أن نرى عدد وافر من جماهير الهلال اليوم في مدرجات ملعب خليفة الدولي، الهلال يستحق الدعم على الأداء الرائع الذي يقدمه تحت قيادة المدرب الروماني “لوتشيسكو”.

???? في نهائي دوري أبطال آسيا استمتعنا كثيرًا بما فعله الهلال أمام أوراوا، وأمام الترجي في دور ال8 من مونديال الأندية واصل التألق بخطة لعب هجومية متزنة وبانتشار مثالي من جميع أعضاء الفريق..الهلال في أفضل حال، وكما نقول في مصر “نمسك الخشب”.

نكمل معكم البث المباشر لهذه المباراة فور انتهاء مباراة السد والترجي..

???????????? قبل قليل الترجي فاز على صاحب الضيافة “السد القطري” في مباراة تحديد المركز الخامس بنتيجة عريضة قوامها ستة أهداف لهدفين.

???? قد نسمع خبر عن تشافي هيرنانديز .. ربما يتعرض للإقالة..

???? على أي حال هذا ما حدث قبل قليل في ملعب المباراة وظهرت الشماريخ مع جماهير الترجي من جديد..الآن بدأت بعض الجماهير في مغادرة الملعب..وبدأنا نرى جماهير فلامينجو.

لا تنسوا تحديث الصفحة أول بأول..سننشر بعد قليل التشكيلة الخاصة بالهلال وفلامينجو.

???? الهلال يبدأ بتشكيلته المثالية..في عودة مثيرة للنجم الإيطالي جيوفينكو لقيادة الهجوم مع جوميس.

✅ الآن وصلتنا التشكيلة الرسمية لكل فريق من المركز الإعلامي للاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا.

???? تشكيلة الهلال اليوم: عبد الله المعيوف – محمد البريك – علي البليهي – ياسر الشهراني – يانج هيون سو – كارلوس إدواردو – جوستافو كويار – آندري كاريو – سالم الدوسري – سيباستيان جيوفينكو – بافيتيمبي جوميس.

عبد الله المعيوف – محمد البريك – علي البليهي – ياسر الشهراني – يانج هيون سو – كارلوس إدواردو – جوستافو كويار – آندري كاريو – سالم الدوسري – سيباستيان جيوفينكو – بافيتيمبي جوميس. ???? تشكيلة فلامينجو اليوم: ديجو ألفيش – رودريجو كايو – بابلو ماري – رافينيا – فيليبي لويز – ويليان آراو – إيفرتون ريبيرو – جيرسون – جيورجيان دي آراسكايتا – برونو هينريكو – جابريل باربوس (جابي جول).

ديجو ألفيش – رودريجو كايو – بابلو ماري – رافينيا – فيليبي لويز – ويليان آراو – إيفرتون ريبيرو – جيرسون – جيورجيان دي آراسكايتا – برونو هينريكو – جابريل باربوس (جابي جول). ???????????? المعلق الرياضي التونسي “عصام الشوالي” سيقوم بالتعليق على هذا للقاء من قناة بي إن سبورتس 1.

???????????????? يُدير المباراة الحكم الأميركي المغربي “إسماعيل الفتح”. بالتوفيق له إن شاء الله.

1″ صافرة بداية اللقاء.. الهلال على اليمين، وفلامينجو على اليسار.

2″ الملعب ممتليء..يوجد 30 ألف متفرج في مدرجات الملعب.

3″ الأفضلية الآن للهلال في أول الدقائق..يارب توفيقك للفريق السعودي العربي الذي يستحق أكثر من نصف النهائي بكل أمانة.

14″ أوووووف!! خطأ قاتل من عبد الله المعيوف في تشتيت كرة عرضية، وضعها للاعب فلامينجو على حافة منطقة الجزاء، واللاعب يسدد جوار القائم الأيسر.

16″ ???? ???????? فرررررررصة أولى حقيقية للهلال، جيوفينكو يَمرررررر من الجهة اليسرى يا إلهي ما أروعه.. ما هذه الإنسيابية يا إيطالي…ويسدد والحارس ألفيش يتصدى بصعوبة لترتد إلى بافتيمبي جوميس الذي يفشل في المتابعة ويضع الكرة بعيدة فوق العارضة.

18″ ⚽️ جووووووووول جوووو جووووووووووووووول … سالم الدوسري يُسجل الهدف الأول للهلال، يا لها من بداية رائعة للمباراة!

19″ ???? محمد البريك مرر كرة عرضية ممتازة من الرواق الأيسر عبرت من جميع لاعبي فلامينجو لتجد سالم الدوسري داخل المنطقة والذي وضعها من لمسة واحدة في المرمى، لكنها لمست أحد المدافعين لتغالط حارس المرمى الذي ارتمى على اليسار ليجدها في يمينه.

20″ سيطرة ميدانية واستحواذ شرس من الهلال.. العملاق السعودي يريد الهدف الثاني لقتل المباراة، وجيسيوس في حيرة من أمره على خط التماس.

20″ ⚠️ بطاقة صفراء أولى في المباراة من نصيب لاعب فلامينجو “هينريكو”

21″ ???? سالم الدوسري يتعرض لإصابة في الوجه..ويتلقى العلاج لبعض الوقت.

22″ الدوسري يعود إلى أرض الملعب لاستكمال المباراة دون مشكلة.

28″ عصام الشوالي في كابينة التعليق يتحدث عن درس فلامينجو لريفر بليت في نهائي ليبرتادوريس..نتمنى ألا يتكرر هذا السيناريو ويستمر تقدم الهلال وتنتهي الليلة بفوزه وتأهله إلى النهائي.

29″ ???????? أوووووووووه…برونو هينريكو يهرب من الجهة اليسرى داخل منطقة جزاء الهلال، ويقترب من المرمى، وقبل أن يسدد أو يفكر في العرضية، الظهير الأيمن المتألق اليوم “محمد البريك” يُبعد الكرة من أمامه إلى ركنية…تدخل مثالي يُثير مشاعر جمهور الهلال في المدرجات.

32″ ???? دفاع فلامينجو سيء جدًا والهلال يستغل ذلك في المرتدات..جوميس يمرر كرة ممتازة داخل منطقة الجزاء نحو جيوفينكو كان يجب أن يسددها الإيطالي من لمسة واحدة بدل من تسلمها وترويضها بهذا الشكل..فقد أغلق الدفاع زاوية التمرير عليه.

40″ سيطرة الهلال مستمرة على الكرة..والعكس هو الذي يحدث الآن، هجمات مرتدة من فلامينجو واستحواذ لممثل السعودية “الفخم”.

41″ الهلال غالق كل مفاتيح لعب فلامينجو من اليمين واليسار وأجبره على الانكماش معظم الوقت بانطلاقات كاريو وجوميس والدوسري وجيوفينكو..رباعي ناري في الأمام!

45+1″ ⌚️ الحكم يضيف ثلاث دقائق كوقت بدل من ضائع.

45+1″ هجمة مرتدة للهلال بقيادة كارلوس إدواردو، وبابلو ماني يجذبه ليرتكب معه خطأ تكتيكي، حيث كانت الهجمة 4 ضد 4 وفرصة محققة لتسجيل الهلال.

45+2″ ⚠️ الحكم المغربي الأمريكي يُشهر البطاقة الصفراء الأول لمدافع فلامينجو بابلو ماني.

45″ ⚠️ بطاقة صفراء لصانع ألعاب الهلال “جيوفينكو”

45+3″ هجمة مرتدة لفلامينجو..والبليهي يتدخل من الخلف على جابرييل باربوسا (جابي جول).

45+3″ ⚠️ الحكم كان رؤوف جدًا بالبليهي .. كادت تكون طرد!! لكنه اكتفى بالبطاقة الصفراء فقط..محظوظ يا هلال!

45+4″ صافرة نهاية الشوط الأول..الهلال كسب معركة ولا يزال سيناريو الحرب بحاجة ليكتمل في الشوط الثاني إن شاء الله لصالح الأزرق.

استراحة قصيرة ونعود لكم في الشوط الثاني إن شاء الله ????☕️????

45″ صافرة بداية الشوط الثاني.. الهلال ينتقل على اليسار وفلامينجو بالأحمر والأسود على اليمين.

49″ بداية محبطة جدًا للشوط الثاني، الفريق البرازيلي صار أكثر قوة وسرعة وشراسة..

49″ جووووووووووووول…التعادل لفلامينجو عن طريق جيورجيان دي آراسكايتا من متابعة مثالية لعرضية جاءته من هينريكو.

51″ اللعب ينحصر في خط الوسط مع أفضلية لفلامينجو الذي يستعيد الكرة بصفة مستمرة عندما يبدأ الهلال في تحضير هجمة سواء من علي الطرفين أو في العمق.

54″ إصابة لجيوفينكو وإن شاء الله خير ويقدر يكمل المباراة.

60″ الإلتحامات كثيرة والضرب يتصاعد من كلا الفريقين..

65″ التمرير السيء عنوان أداء الهلال في الشوط الثاني، الفريق خرج من اللعبة وتركيزه تراجع تمامًا بعد الهدف الصادم لفلامينجو.

66″ الكاميرا مع لوتشيسكو على خط التماس، يبدو أن هناك تحضير لإجراء تبديل لتحسين أداء خط الوسط.

67″ ???????? أووووووووو…جيوفينكو يحصل على ركلة حرة مباشرة من مسافة 24 ياردة تقريبًا..قد تحمل هدفًا!

68″ ⚠️ بطاقة صفراء على سالم الدوسري بسبب الاعتراض على الحكم.

69″ جيوفييييييييينكو يصوووووووب…كرة مقوسة جميلة بباطن القدم من فوق الحائط البشري بعد تنفيذه للركلة الحرة المباشرة..لكن تسديدة لاعب يوفنتوس الأسبق تنحرف وتذهب جوار القائم الأيمن للمرمى بعيدة.

71″ ???? أول تغيير في المباراة للهلال، خروج جيوفينكو 9 ودخول 77 عمر خريبين..تغيير هجومي بنزول اللاعب السوري الذي بدأ المباراة الماضية أمام الترجي.

73″ فلامينجو يعمل على استدراج الهلال بترك الكرة كي يقوم بعمل مرتدات..ويستهدف من هذه الخطة إرهاق وإنهاك الهلال لضربه في الدقائق الأخيرة أو في الأشواط الإضافية.. فلامينجو يلعب على تقسم جهده وهذا واضح جدًا بينما الهلال بلغة الكرة فاتح على الرابع معظم الوقت وهذا سيء وليس في مصلحة الفريق الآن أو في المباراة القادمة مهما كان نوع تلك المباراة.

74″ ???? دييجو يشارك بدلاً من جيرسون في خط الوسط..هذه نقطة تحول تكتيكية في المباراة، فلامينجو يريد ضرب الدفاع بالتمريرات الآن عن طريق دييجو المعروف بالتمريراته الرهيبة!

75″ ???????????????????? هل تذكرون دييجو؟ عشاق البوندسليجا والسيري آ يتذكرونه أكيد. دييجو هو صانع ألعاب فيردر بريمن السابق في الفترة من 2006 ل2009، ولعب موسم في يوفنتوس سجل خلالهم 5 أهداف في السيري آ، ولعب لفولفسبورج وأتلتيكو مدريد وفنربخشة، ورحل هن فنربخشة عام 2016 للانضمام لفلامينجو ومنذ ذلك الوقت وهو يلعب لفلامينجو.

77″ من خلال أداء جوميس…كان هو الأحق بالخروج وليس جيوفينكو النشيط.

78″ كما قلنا في التدوينات السابقة، فلامينجو يستدرج الهلال!

78″ ⚽️ ⚽️ جووول .. هدف تقدم فلامينجو 1/2 سجله اللاعب برونو هينريكو أو هينريكي برأسية نموذجية ورائعة.

78″ ???? رافينيا – نجم بايرن ميونخ السابق – يُمرر كرة عرضية جميلة بعد انطلاقة مميزة من الرواق الأيمن، وجدت رأس برونو الذي ارتقى ووضعها بالتوجيه على يسار الحارس المعيوف.

78″ هدف جميل لفريق مانشستر يونايتد أمريكا اللاتينية!

82″ بعد الانتهاء في 4 دقائق من شرح الهدف ونشر التدوينات الجديد…فلامينجو تمكن خلال هذا الوقت من استعادة نشاطه وتسجيل الهدف الثالث.

82″ ???? سالم الدوسري يخرج وينزل نواف العابد في تشكيلة الهلال، يتبقى تغيير الآن للوشيسكو.

83″ ⚽️⚽️⚽️ جووووول..هدف ثالث لنادي فلامينجو 1/3!.

83″ ???????? هذا ما كان ينقص اليوم..هدف من نيران صديقة، كرة عرضية من الجهة اليسرى داخل منطقة جزاء الهلال وقلب الدفاع “المليهي” يفشل في تشتيت الكرة ليضعها في الشباك!.