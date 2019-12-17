جدول هدافي كأس العالم للأندية “قطر 2019”

يتصدر النجم الليبي حمدو الهوني، الجناح الأيسر لنادي الترجي التونسي، لائحة هدافي كأس العالم للأندية 2019 بثلاثة أهداف من مباراتين حتى الآن، وهو نفس رصيد أهداف الجزائري بغداد بونجاح،

وسجل حمدو الهوني هاتريك في مباراة المركز الخامس أمام السد القطري، ليعتلي الصدارة مع بغداد بونجاح الذي لعب 3 مباريات، وسجل أمام هانجين هدف وآخر أمام مونتيري، وثالث أمام الترجي من ركلة جزاء.

وسيحتاج النجم المصري “محمد صلاح” لثلاثة أهداف في أول مباراة له بمونديال الأندية يوم الاربعاء 18-12-2019 حين يلاقي ليفربول بطل دوري الكونكاكاف “موننتيري” في نصف النهائي، إذا أراد انتزاع لقب الهدف في المباراة النهائية.

وتقاسم لقب هداف النسخة الماضية لبطولة كأس العالم للأندية “2018 فى الإمارات” كلاً من لاعب (ريال مدريد حامل اللقب) الويلزي “جاريث بيل”، واللاعب الكولومبي “رافاييل سانتوس بوري” (لاعب ريفر بليت) برصيد 3 اهداف لكل لاعب.

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ويحتل كريستيانو رونالدو المركز الأول لهدافين بطولة كأس العالم للأندية برصيد 7 أهداف، حيث نجح في التسجيل في بطولة 2008 و2016 و2017 وفشل في التسجيل في بطولة 2014.

وكان العربي الوحيد الذي استطاع أن يكسر حاجز الثلاثة أهداف، حيث حصد أربعة أهداف لصالحه مع فريقه الأهلي، في 11 مباراة لعبها في المسابقة، حيث سجل في بطولات 2006 و 2012 ولم يسجل في 2005 و2008 و2013.

وإليكم جدول هدافي كأس العالم للأندية 2019 فى قطر: