أهداف مباراة الهلال وفلامينجو في كأس العالم للأندية 2019

قلب فلامينجو البرازيلي الطاولة على الهلال السعودي خلال الشوط الثاني من مباراة نصف نهائي كأس العالم للأندية 2019، مساء اليوم الثلاثاء 17-12-2019، وهزمه بنتيجة 1/3 بعد أن كان متأخرًا بهدف دون رد في الشوط الأول حتى الدقيقة الرابعة من الشوط الثاني والتي شهدت إدراكه لهدف التعديل عن طريق اللاعب دي آراسكايتا.

وباغت الهلال بطل كوبا ليبرتادوريس في الدقائق الأولى من المباراة التي أقيمت على ستاد خليفة الدولي في العاصمة القطرية الدوحة، وسجل هدف في الدقيقة 18 حمل توقيع نجم منتخب السعودية “سالم الدوسري” من صناعة مواطنه محمد البريك من لعب مفتوح.

ومرر محمد البريك كرة عرضية ممتازة من الرواق الأيسر عبرت من جميع لاعبي فلامينجو لتجد سالم الدوسري داخل المنطقة، والذي وضعها من لمسة واحدة في المرمى البرازيلي، قبل أن تلمس أحد المدافعين لتغالط حارس المرمى “أفيش” الذي ارتمى على اليسار ليجدها في اليمين.

وكاد فلامينجو يسجل هدفًا مُبكرًا في الدقائق العشر الأولى بعد هفوة فادحة من الحارس عبد الله المعيوف في تشتيت كرة عرضية بوضعها بقبضة اليد على حدود المنطقة لتسدد جوار القائم الأيسر بياردة واحدة.

وفي بداية الشوط الثاني استطاع فلامينجو تسجيل هدف التعادل 1/1 في الدقيقة 49 بواسطة آراسكايتا بعد تلقيه تمريرة عرضية من هينريكو.

وأضاف فلامينجو الهدف الثاني في الدقيقة 78 برأسية نموذجية للاعب برونو هينريكي بفضل عرضية جاءته من نجم بايرن ميونخ السابق “رافينيا” المنطلق على الرواق الأيمن.

وجاء هذا الهدف بعد تغيير غريب من مدرب الهلال “لوشيسكو” بسحب صانع الألعاب الإيطالي المشاكس “جيوفينكو” للدفع بالنجم السوري “عمر خريبين” ما أثر على أداء الهلال بالسلب.

واستغل مدرب فلامينجو “جيسيوس” فرصة تفريغ خط الوسط من قبل مدرب الهلال وقام بإشراك نجم وسطه المخضرم “دييجو” بدلاً من جيرسون، ليضبط لاعب يوفنتوس وفيردر بريمن السابق إيقاع خط وسط فلامينجو، ليأتي هدف هينريكي ومن ثم هدف ثالث في الدقيقة 82 من نيران صديقة للاعب البليهي.

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وفشل البليهي في تشتيت كرة عرضية مررها اللاعب برونو هينريكي من الجهة اليسرى، ليحولها داخل مرماه بالخطأ وسط خيبة أمل عبد الله المعيوف.

أهداف الهلال وفلامينجو اليوم

الهدف الأول لنادي الهلال 1/صفر

الهدف الأول لنادي فلامينجو 1/1

الهدف الثاني لنادي فلامينجو 1/2

الهدف الثالث لنادي فلامينجو 1/3

لقطات لجمهور الهلال وفلامينجو