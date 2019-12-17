فلامنجو يغتال أحلام الهلال بهزيمة قاسية

قلب فلامنجو تأخره بهدف أمام الهلال إلى فوز عريض 3/ 1 في مباراة الفريقين التي أقيمت مساء اليوم الثلاثاء، على استاد خليفة الدولي بالعاصمة القطرية الدوحة، في نصف نهائي كأس العالم للأندية، ليتأهل للمباراة النهائية، لملاقاة الفائز من ليفربول ومونتيري المكسيكي غداً الأربعاء.



سجل أهدف فلامينجو اراساكيتا (49)، هنريكي (78) وغلي آل بليهي بالخطأ في مرماه (81)، فيما سجل هدف الهلال الوحيد سالم الدوسري (19).



وأكمل الهلال بعشرة لاعبين بعد ان أشهر الامريكي إسماعيل الفتح حكم المباراة البطاقة الحمراء المباشرة لدخوله العنيف على لاعب فلامنجو.



واتسمت هجمات الهلال على مرمى فلامينجو بالخطورة، لكنها افتقدت اللمسة الاخيرة بسبب تسرع لاعبي الهلال، فيسدد ياسر الشهراني بعيداً عن المرمى، ويتباطأ سالم الدوسري في لعب كرة عرضية لتتحول إلى ركلة ركنية بعد ارتطامها بمدافع فلامينجو، قبل ان يعلن الامريكي إسماعيل الفتح حكم المباراة نهاية الشوط الاول بتفوق الهلال بهدف دون رد.

المصدر: موقع كورة

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