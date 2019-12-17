رياضة | بعد ثنائية الجونة.. عبد الله السعيد ينفرد بصدارة هدافي الدوري و3 أهداف تفصله عن نادي العظماء (أرقام)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد ثنائية الجونة.. عبد الله السعيد ينفرد بصدارة هدافي الدوري و3 أهداف تفصله عن نادي العظماء (أرقام) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصبح عبد الله السعيد نجم منتخب مصر وفريق بيراميدز على أعتاب دخول القائمة التاريخية لنادي المائة، الذي يضم اللاعبين الذين سجلوا 100 هدف أو أكثر في بطولة الدوري المصري الممتاز، وذلك بعدما سجل هدفين لفريقه في شباك الجونة في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الثامنة.

وخسر فريق بيراميدز أمام نظيره الجونة بنتيجة 3 – 2، حيث سجل أهداف الفريق الساحلي (أحمد ياسر ريان – أحمد حمدي – والتر بواليا)، بينما سجل (عبد الله السعيد) ثنائية بيراميدز في المباراة.

عبد الله السعيد ينفرد بصدارة قائمة الهدافين:

وانفرد عبد الله السعيد بصدارة قائمة هدافي الدوري الممتاز بالموسم الحالي بعد هدفيه في شباك فريق بيراميدز، حيث رفع رصيده لـ 7 أهداف بالبطولة هذا الموسم، وتفوق على الثنائي حسام حسن مهاجم سموحة، ومحمد شريف مهاجم انبي وسجل كل منهما 5 أهداف حتي الآن.

3 أهداف تفصل "السعيد" عن دخول نادي المائة:

واقترب "السعيد" بقوة من دخول نادي المائة بالدوري المصري بعدما رفع رصيد أهدافه في تاريخ المسابقة لـ 97 هدفًا، وبات يفصله 3 أهداف عن الانضمام للقائمة التاريخية بالدوري.. وجاءت أهداف "السعيد" في البطولة بواقع (36 هدفًا مع الاسماعيلي – 50 هدفًا مع الأهلي – 11 هدفًا مع بيراميدز).

وجاءت أهداف "السعيد" وفقًا لمواسم الدوري كالتالي:

- 2004 / 2005.. 4 أهداف

- 2006 / 2007.. 7 أهداف

- 2007 / 2008.. 5 أهداف

- 2008 / 2009.. 9 أهداف

- 2009 / 2010.. 3 أهداف

- 2010 / 2011.. 8 أهداف

- 2011 / 2012.. 4 أهداف

- 2013 / 2014.. 9 أهداف

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- 2014 / 2015.. 6 أهداف

- 2015 / 2016.. 11 هدفًا

- 2016 / 2017.. 10 أهداف

- 2017 / 2018.. 10 أهداف

- 2018 / 2019.. 4 أهداف

- 2019 / 2020.. 7 أهداف (لا يزال الموسم جاريًا)

قائمة نادي المائة في الدوري المصري:

تضم قائمة نادي المائة في الدوري المصري الممتاز (8 لاعبين) فقط نجحوا في تسجيل 100 هدف أو أكثر في تاريخ مشاركاتهم بالبطولة المحلية وهم:

1- حسن الشاذلي - 173 هدفا.

2- حسام حسن - 168 هدفا.

3- السيد الضظوي - 127 هدفا.

4- مصطفى رياض - 122 هدفا.

5- محمود الخطيب - 109 هدفا.

6- أحمد الكاس - 107 هدفا.

7- محمد أبو تريكة - 106 هدفا.

8- جمال عبدالحميد - 101 هدفا.