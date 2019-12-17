رياضة | الجونة يقهر بيراميدز في الدوري المصري.. ترتيب الدوري الممتاز اليوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجونة يقهر بيراميدز في الدوري المصري.. ترتيب الدوري الممتاز اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتزع فريق الجونة فوزا قاتلا من فريق بيراميدز بنتيجة 3-2 في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز بالموسم الحالي.

أهداف مباراة بيراميدز والجونة في الدوري الممتاز:

حسم التعادل الإيجابي نتيجة الشوط الأول من مباراة الجونة ضد بيراميدز، حيث تقدم الفريق الساحلي بهدف دون مقابل سجله أحمد حمدي بالدقيقة 32 من تسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء، وتعادل عبد الله السعيد لفريق بيراميدز بعد كرة عرضية قابلها بتسديدة صاروخية بالدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

Advertisements

واستطاع أحمد ياسر ريان في اعادة الجونة للمقدمة مرة أخري في الشوط الثاني حيث سجل هدفًا لفريقه بالدقيقة 68 من رأسية قوية مستغلا تقدم الحارس أحمد الشناوي، واستمر تقدم الفريق الساحلي حتي الدقائق الأخيرة من اللقاء، قبل أن يخطف "السعيد" هدف التعادل لبيراميدز بالدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.

ورفض والتر بواليا خروج الجونة متعادلا وسجل هدف قاتل لفريقه بالدقيقة 94 ليقوده للفوز 3-2.

ترتيب الجونة وبيراميدز بعد مباراة اليوم:

بهذا الفوز يرفع فريق الجونة رصيده إلي 7 نقاط ويحتل المركز السادس عشر في جدول ترتيب الدوري الممتاز، بينما تجمد رصيد بيراميدز عند 12 نقطة ويحتل المركز السابع، ويتصدر الأهلي الترتيب برصيد 18 نقطة، بينما يحتل فريق الاتحاد المركز الثاني برصيد 17 نقطة.