رياضة | صحيفة إسبانية تكشف سر استبعاد خماسي برشلونة من الكلاسيكو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صحيفة إسبانية تكشف سر استبعاد خماسي برشلونة من الكلاسيكو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت صحيفة سبورت الكتالونية عن سر استبعاد خماسي برشلونة من قائمة لقاء الكلاسيكو أمام ريال مدريد والمقر لها يوم غد الاربعاء بالكامب نو.

واكدت الصحيفة على أن فالفيردي استبعد الثنائي ديمبيلي وميلو بسبب الإصابة فيما استبعد الثلاثي توديبو وجونيور فيربو وموسي واجي بقرار فني.

وجاءت قائمة برشلونة الرسمية كالتالي:

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حراسة المرمي: تير شتيجن، نيتو

خط الدفاع: جوردي ألبا، سيميدو، بيكيه، أومتيتي، لينجليت

خط الوسط: ألينيا، راكيتيتش، سيرجي روبيرتو، بوسكيتس، دي يونج، فيدال

خط الهجوم: جريزمان، سواريز، ميسي، بيريز، فاتي