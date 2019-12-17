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رياضة | صحيفة إسبانية تكشف سر استبعاد خماسي برشلونة من الكلاسيكو

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كشفت صحيفة سبورت الكتالونية عن سر استبعاد خماسي برشلونة من قائمة لقاء الكلاسيكو أمام والمقر لها يوم غد الاربعاء بالكامب نو.

واكدت الصحيفة على أن فالفيردي استبعد الثنائي ديمبيلي وميلو بسبب الإصابة فيما استبعد الثلاثي توديبو وجونيور فيربو وموسي واجي بقرار فني.

 

وجاءت قائمة برشلونة الرسمية كالتالي:

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حراسة المرمي: تير شتيجن، نيتو

خط الدفاع: جوردي ألبا، سيميدو، بيكيه، أومتيتي، لينجليت

خط الوسط: ألينيا، راكيتيتش، سيرجي روبيرتو، بوسكيتس، دي يونج، فيدال

خط الهجوم:  جريزمان، سواريز، ، بيريز، فاتي

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