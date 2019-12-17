رياضة | ديسابر: مُحبط بعد الخسارة أمام الجونة وهذا موقفي من الرحيل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ديسابر: مُحبط بعد الخسارة أمام الجونة وهذا موقفي من الرحيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفني لفريق نادي الجونة، إنه محبط للغاية من الخسارة الثانية على التوالي في الدوري على ملعبه أمام الجونة، مشددا على أن هناك بعض المشاكل في الفريق وضحت بشدة وهي السبب في الخسارة وفقدان ٣ نقاط أخرى في مشوار الفريق بالدوري.

حيا ديسابر لاعبي الجونة على الفوز والأداء القوي، مشددا على أنه في الشوط الأول لعب بطريقة ٤-٤-٢، ونجح في العودة من التأخر في النتيجة ولكن في المقابل نجح الجونة في الفوز وحصد ٣ نقاط.

شدد المدرب على أن الجونة لعب بطريقة دفاعية جيدة للغاية خلال المباراة وتفوق في تسجيل الفرص التي أتيحت له، ودفاع بيراميدز عانى كثيرا في التعامل مع بعض الكرات، ورد فعل الفريق في الدقائق الأخيرة لم يكن جيدا واستغل الجونة الخطأ الدفاعي وسجل هدف الفوز.

حول موقفه مع الفريق قال المدرب إنه يستعد ويركز على اللقاء المقبل أمام المصري في الدوري وخسارة المباراة لا تعني ضياع كل شيء والفريق يسعى للتعويض في المرحلة المقبلة، وسيتم العمل بقوة على المباراة المقبلة والفريق جاهز للتعويض في هذه المواجهة ولدينا الرغبة في الفوز وحصد الثلاث نقاط.

حول مستوى الشناوي قال إنه لا يمكن أن يحمله المسئولية بمفرده فكرة القدم لعبة جماعية والخسارة تعني أن الجميع أخطأ ويتحمل المسئولية ويجب عليه العمل لتفادي الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون، ولا يمكن أن يلوم أحمد الشناوي، والأمر نفسه في مباراة الزمالك فلا يمكن تحميل لاعب بعينه المسئولية وسيعمل على تفادي الأخطاء وإيجاد حل مناسب.