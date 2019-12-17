رياضة | رضا شحاته: كنا بحاجة للفوز على بيراميدز والجونة لا يحتاج إلى تدعيمات في يناير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رضا شحاته: كنا بحاجة للفوز على بيراميدز والجونة لا يحتاج إلى تدعيمات في يناير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد رضا شحاته المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بنادي الجونة أهمية الفوز الذي حققه الفريق اليوم أمام بيراميدز بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال شحاته عقب نهاية المباراة :"فوز مهم للغاية وكنا بحاجة له بعد الفترة الصعبة التي عاشها الفريق في الفترة الماضية وتحقيقنا لنتائج سلبية".

وأضاف :"العامل النفسي هام للغاية للاعب، ويؤثر بشكل كبير للغاية، وفي أي عمل لا بد من أن نركز عليه وهو ما حدث مع اللاعبين".

وواصل :"الفترة الماضية لم تشهد تعديلات كثيرة واشتغلنا على الجانب النفسي أما بالنسبة للتكتيك كان على أضيق الحدود".

وزاد :"أهم مكاسب المباراة الروح التي كان عليها اللاعبون في المباراة حتى أخر دقيقة، وأتمنى أن يستوعبوا ذلك في الفترة المقبلة والاستمرار".

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وأشار :"عقدنا جلسة مع اللاعبين وعقب الجلسة أبلغت اللاعبين بأننا سنفوز بالمباراة المقبلة".

وأشار :"لا أحب الضغط على اللاعبين خاصة وأننا سنواجه فريق قوي للغاية واللاعب في مثل هذه المواقف لا يحتاج إلى زياد الضغوط".

وأوضح :"لدي رصيد كبير مع اللاعبين وهناك علاقة شخصية كبيرة معهم وأسرية أيضا وهذا مل عملت له في الفترة الماضية، والعلاقة الشخصية كان لها نصيب في قتال اللاعبين والظهور بشكل جيد للغاية في المباراة".

وعن حاجة الفريق لتدعيمات في يناير قال :"نادي الجونة لا يحتاج إلى تدعيمات أو لاعبين في يناير من وجهة نظري، ولدينا نوعية جيدة للغاية".,

وأتم حديثه :"بخصوص الاستمرار في منصبي كمدير فني فهو أمر لا يشغنلي على الإطلاق أنا أبحث عن العمل دائمًا وليس المنصب الذي سأتولاه".

