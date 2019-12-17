رياضة | مفاجأت في قائمة برشلونة ضد ريال مدريد بالكلاسيكو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأت في قائمة برشلونة ضد ريال مدريد بالكلاسيكو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365



ويستقبل برشلونة نظيره ريال مدريد مساء غد الأربعاء على ملعب "كامب نو" في كلاسيكو الأرض والمؤجل من الجولة العاشرة لمسابقة ويستقبل برشلونة نظيره ريال مدريد مساء غد الأربعاء على ملعب "كامب نو" في كلاسيكو الأرض والمؤجل من الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الإسباني "الليجا".

وشهت القائمة استبعاد كلا من فيربو وتوديبو وموسى واجيه بقرار فني ، وديمبلي وأرثور بسبب الإصابة.

وضمت قائمة الليجا كلا من :- وضمت قائمة الليجا كلا من :- تير شتيجين - سيميدو - بيكيه - راكيتيتش - سيرجيو روبيرتو - لويس سواريز - ليونيل ميسي - نيتو - لينجليت - أنطوان جريزمان - جوردي ألبا - ألينا - سيرجيو روبيرتو - فرانكي دي يونج - أروتورو فيدال - أومتيتي - كارليس بيريز - أنسو فاتي. أعلن الإسباني أرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة قائمة فريقه لمواجهة نظيره ريال مدريد مساء غد الأربعاء.

Advertisements