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رياضة | فالفيردي يعلن قائمة برشلونة لمعركة الكلاسيكو.. استبعاد 5 نجوم

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كشف إرنستو فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني عن القائمة الرسمية لمواجهة فريق في الكامب نو يوم غد الاربعاء.

واستبعد فالفيردي 5 لاعبي من القائمة وهم عثمان ديمبيلي وآرثر ميلو وجونيور فيربو وموسي واجي.

 وجاءت قائمة برشلونة الرسمية كالتالي:

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 حراسة المرمي: تير شتيجن، نيتو

خط الدفاع: جوردي ألبا، سيميدو، بيكيه، أومتيتي، لينجليت

خط الوسط: ألينيا، راكيتيتش، سيرجي روبيرتو، بوسكيتس، دي يونج، فيدال

خط الهجوم:  جريزمان، سواريز، ، بيريز، فاتي

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