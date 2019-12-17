رياضة | فالفيردي يعلن قائمة برشلونة لمعركة الكلاسيكو.. استبعاد 5 نجوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فالفيردي يعلن قائمة برشلونة لمعركة الكلاسيكو.. استبعاد 5 نجوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف إرنستو فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني عن القائمة الرسمية لمواجهة فريق ريال مدريد في الكامب نو يوم غد الاربعاء.

واستبعد فالفيردي 5 لاعبي من القائمة وهم عثمان ديمبيلي وآرثر ميلو وجونيور فيربو وموسي واجي.

وجاءت قائمة برشلونة الرسمية كالتالي:

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حراسة المرمي: تير شتيجن، نيتو

خط الدفاع: جوردي ألبا، سيميدو، بيكيه، أومتيتي، لينجليت

خط الوسط: ألينيا، راكيتيتش، سيرجي روبيرتو، بوسكيتس، دي يونج، فيدال

خط الهجوم: جريزمان، سواريز، ميسي، بيريز، فاتي