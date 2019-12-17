رياضة | مرتضي منصور يوجه رسالة نارية للاعبي الزمالك

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وجه مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك رسالة نارية للاعبي الزمالك اليوم الثلاثاء في الجلسة التي عقدها معهم بعد الهزيمة من طلائع الجيش.

وقال مرتضي منصور في حديثه مع لاعبي الزمالك اليوم: لا مكان للمستهتر والمتأمر داخل الفريق، اللى يقدر يستحمل ظروف النادى يستمر.

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واضاف: اللى مش هيقدر يستحمل ظروف النادي ميلزمنيش، وفى يناير يجيب عقد ويمشى.

وتابع: إذا ظهر الفريق بأداء سئ في المباريات القادمة هنزل عقودكم 70%، أنا جايب لاعيبة سوبر الزمالك ميتغلبش من الطلائع وإنبى.

وكان الزمالك قد خسر يوم أمس من طلائع الجيش بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الدوري.