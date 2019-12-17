رياضة | 10 قنوات مفتوحة تنقل مباراة برشلونة ضد ريال مدريد| مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة اليوم في كلاسيكو الدوري الإسباني

قبل مرحلة على دخول الدوري في عطلة الأعياد، سيسعى كل من الفريقين لحسم اللقاء والانفراد بالصدارة مع أفضلية إحصائية لبرشلونة الذي لم يذق طعم الهزيمة أمام "الملكي" في المباريات الست الأخيرة، بينها نصف نهائي الكأس الموسم الماضي.

كما أن عملاق كاتالونيا لم يسقط في الدوري على أرضه أمام ريال منذ الثاني من أبريل (نيسان) 2016، حين خسر بهدف لجيرار بيكيه مقابل هدفين للفرنسي كريم بنزيما، ونجم يوفنتوس الإيطالي حالياً، البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وخلافاً لما كان عليه الوضع أواخر أكتوبر (تشرين الأول)، فإن خسارة مباراة الأربعاء لن تشكل تهديداً لأي من المدربين شرط ألا تكون بنتيجة مذلة.

وإذا كانت اشاعات الإقالة في حينها مصدر إزعاج لفالفيردي، فإن مستوى الفريق في أرضية الملعب خلال تلك الفترة كان مصدر قلق حقيقي للمشجعين والمدرب على حد سواء، فبرشلونة فاز بمباراتين فقط من أصل الخمس الأولى.

وعلى الرغم من تحسن نتائج النادي الكاتالوني، إلا أن الأداء بقي بعيداً عن المستوى الذي اشتهر به "بلاوغرانا" بقيادة نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي، مع تكريس مشكلة سابقة في الفريق وهي الأداء الدفاعي المتأرجح، إضافة الى عجز فالفيردي عن استخراج أفضل ما يملكه مهاجمه الجديد الفرنسي أنطوان غريزمان الذي سيتواجه الأربعاء مع مواطنه المتألق مجدداً كريم بنزيما، متصدر ترتيب الهدافين بـ12 هدفاً مشاركة مع ميسي.