رياضة | 10 قنوات مفتوحة تنقل مباراة برشلونة ضد ريال مدريد| مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة اليوم في كلاسيكو الدوري الإسباني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 10 قنوات مفتوحة تنقل مباراة برشلونة ضد ريال مدريد| مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة اليوم في كلاسيكو الدوري الإسباني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
كما أن عملاق كاتالونيا لم يسقط في الدوري على أرضه أمام ريال منذ الثاني من أبريل (نيسان) 2016، حين خسر بهدف لجيرار بيكيه مقابل هدفين للفرنسي كريم بنزيما، ونجم يوفنتوس الإيطالي حالياً، البرتغالي كريستيانو رونالدو.
وخلافاً لما كان عليه الوضع أواخر أكتوبر (تشرين الأول)، فإن خسارة مباراة الأربعاء لن تشكل تهديداً لأي من المدربين شرط ألا تكون بنتيجة مذلة.
وإذا كانت اشاعات الإقالة في حينها مصدر إزعاج لفالفيردي، فإن مستوى الفريق في أرضية الملعب خلال تلك الفترة كان مصدر قلق حقيقي للمشجعين والمدرب على حد سواء، فبرشلونة فاز بمباراتين فقط من أصل الخمس الأولى.
وعلى الرغم من تحسن نتائج النادي الكاتالوني، إلا أن الأداء بقي بعيداً عن المستوى الذي اشتهر به "بلاوغرانا" بقيادة نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي، مع تكريس مشكلة سابقة في الفريق وهي الأداء الدفاعي المتأرجح، إضافة الى عجز فالفيردي عن استخراج أفضل ما يملكه مهاجمه الجديد الفرنسي أنطوان غريزمان الذي سيتواجه الأربعاء مع مواطنه المتألق مجدداً كريم بنزيما، متصدر ترتيب الهدافين بـ12 هدفاً مشاركة مع ميسي.
قناة مفتوحة تنقل مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر مجاناً الأربعاء 18/12/2019 في الدوري الإسباني لكرة القدم، حيث ينزل فريق ريال مدريد ضيفاً ثقيلاً للغاية مساء يوم الأربعاء الموافق 18 ديسمبر 2019 على أرضية ملعب الكامب نو بإقليم كتالونيا على الأراضي الإسبانية، من أجل ملاقاة غريمه التقليدي فريق برشلونة في لقاء مؤجل من الجولة العاشرة في بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.
القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة برشلونة وريال مدريد في الدوري الإسباني لكرة القدم الأربعاء: قناة مفتوحة تنقل مشاهدة مباراة برشلونة بث مباشر
قناة ZDF HD / التردد، 11054 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Hot bird.
قناة Movistar Liga De Campeones / التردد، 11259 عمودي / معدل الترميز، 22000 / القمر، Astra.
قناة Sport 1 Hungary / التردد، 12034 عمودي / معدل الترميز، 30000 / القمر، THor 2/3.
قناة ARENA SPORT / التردد، 11512 عمودي / معدل الترميز، 30000 / القمر Eutelsat.
قناة Rai 1 / التردد، 11766 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Hot Bird 1-6.
قناة TRT SPOR HD / التردد، 11054 عمودي / معدل الترميز، 30000 / القمر، Turksat 1C.
قناة Canale 5 Italia / التردد، 11917 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Hot Bird.
قناة Sky Sport 1 Deutschland / التردد، 12031 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Astra 1B 1H 2C.
قناة BT Sport 2 HD / التردد، 12515 أفقي / معدل الترميز، 22000 / القمر، Astra 2A 2B 2D.
موعد مباراة برشلونة وريال مدريد الأربعاء في الدوري الإسباني لكرة القدم: والقنوات المفتوحة الناقلة لمُباراة برشلونة ضد ريال مدريد بث مباشر
رابط مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد في الدوري الإسباني لكرة القدم بث مباشر اليوم، هذا ومن المقرر أن تُقام مباراة برشلونة ضد ريال مدريد في الدوري الإسباني لكرة القدم في يوم الأربعاء الموافق 18 ديسمبر 2019 على الأراضي الإسبانية، وسوف تنطلق صافرة بداية الشوط الأول من أحداث المباراة يوم الأربعاء، في تمام الساعة:
العاشرة مساءً: حسب توقيت المملكة العربية السعودية.
الحادية عشر مساءً: حسب توقيت الإمارات العربية المتحدة.
التاسعة مساءً: حسب توقيت جمهورية مصر العربية.
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تابع لايف مباراة برشلونة وريال مدريد مباشر، حيث يدخل فريق ريال مدريد مباراته المقبلة أمام مضيفه فريق برشلونة، وهو يستعد لخوض بعض المباريات الهامة في الفترة القادمة، حيث يواجه فريق ريال مدريد في المباراة القادمة ضيفه فريق أتلتيك بيلباو في بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.
وفي المباراة التي تليها، سوف يواجه فريق ريال مدريد مضيفه فريق خيتافي في بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، وفي المباراة التي تليها، سوف يواجه فريق ريال مدريد نظيره فريق فالنسيا في بطولة كأس السوبر الإسباني، وفي المباراة التي تليها، سوف يواجه فريق ريال مدريد ضيفه فريق إشبيلية في بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.