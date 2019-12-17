رياضة | الترجي يُحطم الرقم القياسي.. أكبر الانتصارات التاريخية في كأس العالم للأندية (تقرير)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الترجي يُحطم الرقم القياسي.. أكبر الانتصارات التاريخية في كأس العالم للأندية (تقرير) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق فريق الترجي التونسي فوزًا كاسحًا على حساب فريق السد القطري بنتيجة 6 – 2 في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الثلاثاء، على ستاد خليفة الدولي، ضمن منافسات لقاء تحديد المركز الخامس ببطولة كأس العالم للأندية 2019 المقامة في قطر.

وجاءت أهداف فريق الترجي عن طريق كل من، حمدوا لهوني "هاتريك"، وأنيس البدري "هدفين"، وسامح الدربالي "هدف"، بينما سجل ثنائية السد، بغداد بونجاح وحسن الهيدوس من ركلتي جزاء، وشهدت المباراة طرد عبد الكريم حسن لاعب الفريق القطري بالدقيقة 24 من زمن اللقاء.

الترجي يحطم رقم مونتيري المكسيكي بكأس العالم:

ويعتبر فوز الترجي ضد السد القطري بسداسية مقابل هدفين هو الفوز الأكبر في تاريخ بطولة كأس العالم للأندية منذ انطلاقها عام 2000، وكان فريق مونتيري المكسيكي صاحب أكبر فوز في تاريخ البطولة على حساب الأهلي المصري بنتيجة 5-1 في نسخة 2013، قبل أن يحطمه الفريق التونسي على حساب بطل قطر في مباراة اليوم.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" أكبر الانتصارات في تاريخ بطولة كأس العالم للأندية:-

- الترجي 6 – 2 السد القطري:

تغلب الترجي على السد القطري 6 – 2 في نصف نهائي النسخة الحالية لبطولة كأس العالم للأندية.

- مونتيري 5 – 1 الأهلي المصري:

خسر فريق الأهلي المصري أمام نظيره مونتيري المكسيكي بنتيجة 5 – 1 في مباراة تحديد المركز الخامس بنسخة البطولة عام 2013.

- مانشستر يونايتد 5 – 3 باتشوكا المكسيكي:

فاز فريق مانشستر يونايتد علي باتشوكا المكسيكي بنتيجة 5 – 3 في نصف نهائي كأس العالم للأندية عام 2008.

- برشلونة 4 – 0 كلوب أمريكا:

حقق فريق برشلونة فوزا ساحقا على كلوب أمريكا المكسيكي 4 – 0 في نصف نهائي نسخة عام 2006 بكأس العالم للأندية.

- برشلونة 4 – 0 السد:

تعرض فريق السد القطري لهزيمة ساحقة أمام نظيره برشلونة الاسباني برباعية نظيفة في لقاء نصف نهائي نسخة البطولة عام 2011.

- برشلونة 4 – 0 سانتوس:

فاز فريق برشلونة الاسباني برباعية نظيفة على سانتوس البرازيلي في نهائي نسخة البطولة عام 2011.

- ريال مدريد 4 – 0 كروز آزول:

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حقق فريق ريال مدريد فوزا عريضا على كروز آزول المكسيكي برباعية نظيفة في نصف نهائي مونديال الأندية عام 2014.

- كاشيما انتلرز 0 – 4 ريفر بليت:

فاز فريق ريفر بليت الارجنتيني 4 – 0 على كاشيما انتلرز في نصف نهائي النسخة الماضية من البطولة.

- سيونجنام الكوري 4 – 1 الوحدة:

تغلب فريق سيونجنام إيلهوا تشونما الكوري الجنوبي على نظيره الوحدة الاماراتي بنتيجة 4 – 1 في ربع نهائي البطولة عام 2010.

- جونبك هيونداي الكوري 4 – 1 صن داونز:

خسر فريق ماميلودي صنداونز الجنوب افريقي أمام جونبك هيونداي الكوري 4 – 1 في مباراة تحديد المركز الخامس بنسخة البطولة عام 2016.

- الجزيرة 1 – 4 باتشوكا:

فاز فريق باتشوكا المكسيكي على الجزيرة ا لاماراتي 4 – 1 في مباراة تحديد المركز الخامس بنسخة البطولة عام 2017.

- ريال مدريد 4 – 1 العين الاماراتي:

فاز ريال مدريد على فريق العين الاماراتي 4 -1 في نهائي نسخة البطولة عام 2018.

- ميلان 4 – 2 بوكا جونيورز:

فاز فريق ميلان الإيطالي على بوكا جونيورز بنتيجة 4 -2 في نهائي نسخة 2007.

- الأهلي 2 – 4 باتشوكا:

تلقي فريق الأهلي المصري هزيمة ثقيلة أمام فريق باتشوكا بنتيجة 4 – 2 في الدور الثاني من نسخة البطولة عام 2008.

- انترناسيونال 4 – 2 سيونجنام الكوري:

خسر فريق سيونجنام الكوري أمام نظيره انترناسيونال البرازيلي 4 – 2 في مباراة تحديد المركز الثالث بكأس العالم عام 2010.

- ريال مدريد 4 – 2 كاشيما انتلرز:

فاز ريال مدريد على فريق كاشيما انتلرز الياباني 4 -2 في نهائي نسخة البطولة عام 2016.