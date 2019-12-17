رياضة | كارفاخال يوجه رسالة نارية قبل مواجهة برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كارفاخال يوجه رسالة نارية قبل مواجهة برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث داني كارفاخال لاعب فريق ريال مدريد الإسباني عن مواجهة برشلونة يوم غد في الكلاسيكو بلقاء مؤجل من الجولة العاشرة بالدوري.

وقال كارفاخال في تصريحاته: نحن ندخل هذه المباراة بثقة وصلنا إلى المباراة في وقت جيد و هذا أمر مميز ، انت تعلم ان الجميع ينتظر الكلاسيكو و مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد برشلونة و نأمل في أن تكون النتيجة في صالحنا

Advertisements

واضاف: أطلب من الجماهير أن تدعمنا و تشجعنا و أن تثق بنا لأننا بحاجة إلى ذلك، سوف نقدم كل شيء هناك من أجل اسعادهم .

وكان الاتحاد الاسباني قد أعلن عن مباراة الكلاسيكو يوم غد الاربعاء بعد أن تم تأجيلها بسبب مظاهرات إقليم كتالونيا في الفترة الماضية