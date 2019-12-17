شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول بشبابه أمن طموح أستون فيلا في كأس الرابطة والان مع التفاصيل

الثلاثاء 17 ديسمبر 2019 يستضيف نادى أستون فيلا نظيره ليفربول، ضمن منافسات الدور ربع النهائى فى بطولة كأس الرابطة الإنجليزية، وذلك على ملعب "فيلا بارك".

ويدخل ليفربول المباراة بفريق الشباب، لتواجد الفريق الأول في كأس العالم للأنديه المقامه في قطر. وأعلن "دين سميث" المدير الفنى لأستون فيلا تشكيل فريقه لمواجهة اليوم وجاء كالآتي:- حراسة المرمى: نايلاند. خط الدفاع: شيستر، المحمدى، تايلور، كونسا. Advertisements خط الوسط: لانزبيرى، لويز، هوريهان. خط الهجوم: جوتا، كوجا، تريزيجية. بينما يدخل الضيوف بقيادة "كريتشلى" اللقاء بتشكيل:- حراسة المرمى: كيليهير. خط الدفاع: هوفر، فان دين بيرج، بويس، جالاكر. خط الوسط: شيريفيا، كين، كريستى ديفيس، إيليوت. خط الهجوم: هيل، لونجستاف

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