شكرا لقرائتكم خبر عن الدرندلي ومرجان يكرمان مديرة الشهر العقاري بالأهلي لبلوغها سن التقاعد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كرّم خالد الدرندلي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي وأمين الصندوق، ومحمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي، السيدة سلوى سلامة، مديرة مكتب الشهر العقاري بالنادي، لبلوغها سن التقاعد، وذلك بالنيابة عن الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، نظرًا لسفره إلى الخارج للعلاج.

وقال «الدرندلي»، إن السيدة سلوى ضربت مثالا في نزاهة اليد وجدية العمل والتطلع الدائم إلى التطوير، حتى أصبح مكتب الشهر العقاري الإلكتروني داخل النادي الأهلي فرع الجزيرة، نموذجا يُحتذى به.

وأوضح أن هذا التكريم يأتي أيضًا انطلاقا من الدور الاجتماعي للنادي، حيث إن السيدة سلوى ابنة النادي الأهلي وقضت في مكتب الشهر العقاري أكثر من 15 عامًا.