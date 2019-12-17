رويس يقود تشكيل دورتموند أمام لايبزيج في الدوري الألماني 

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 17 ديسمبر 2019 يستضيف بعد قليل بورسيا دورتموند ضيفه لايبزيج في الأسبوع السادس عشر ضمن منافسات الدوري الألماني "البوندسليجا" .

وأعلن بورسيا دورتموند عن التشكيل الذي سوف يخوض اللقاء : حراسة المرمي : بوركي خط الدفاع : أكانجو-هوملز-زاجادو خط الوسط : براندت-فيجل-حكيمي-جوريرو Advertisements خط الهجوم : سانشو -رويس-هازارد ويدخل لايبزيج المباراة بالتشكيل التالي : حراسة المرمي : جولاكسي خط الدفاع : أوباميكانو-موكيلي-كلوسترمان-هالستينبرج خط الوسط : لايمر-ديم-سابيتسر-فورسبيرج خط الهجوم : فيرنر-بولسن

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