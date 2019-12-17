شكرا لقرائتكم حلمى طولان: لا نقدم كرة ممتعة.. وهدفنا حصد النقاط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل إعترف حلمي طولان المدير الفني لأنبي أن فريقه لا يُقدم كرة مُمتعة حالياً لكن الأهم هو الفوز وحصد النقاط في مشوار الدوري، موضحاً أن هذه المرحلة تتطلب تجميع أكبر عدد من النقاط لأن ترتيب الفريق في جدول الدوري لا يتناسب مع إمكانياته وتاريخه.

وحقق إنبي فوزاً هاماً على أنبي ليواصل نتائجه الجيدة في الدوري المصري بعدما فاز للمرة الثالثة على التوالي وجاء الفوز هذه المرة على المصري بهدف دون رد ضمن مباريات الأسبوع الثامن في المسابقة المحلية ليواصل الفريق البترولي الانتصارات إذ فاز للمباراة الثالثة على التوالي بعدما هزم الزمالك بهدفين لهدف، ثم فاز على الجونة 4-1 قبل أن يُسقط المصري.

ووجه طولان الشكر للاعبي فريقه عقب الفوز على المصري ، مُعلقاً: أوجه الشكر للاعبين الذين يبذلون قصارى جهدهم لتحقيق النتائج الإيجابية ، موضحاً أن الجهاز الفني يُحدد الخطة لكن اللاعبين عليهم الدور الأكبر في تنفيذ التعليمات .

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وشدد على أنه سعيد للغاية بمدى قدرة لاعبي أنبي على تحمل المسئولية والمساهمة في تحقيق الأنتصارات ، مُعلقاً: حققنا الفوز على منافس صعب يمتلك مدير فني قوي وهو إيهاب جلال".

وأوضح أن الفريق يقدم بشكل دفاعي جيد وهو ما يساهم في تحقيق الإنتصارات الأخيرة وهو أمر هام في طريق الابتعاد عن منطقة الخطر التي كان يتواجد فيها الفريق في الأٍسابيع الأولى من المسابقة .

ويحتل انبي حالياً المركز العاشر في جدول الدوري برصيد 10 نقاط.