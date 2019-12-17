شكرا لقرائتكم خبر عن كاميرا سوبر كورة .. رد فعل رضا عبد العال بعد الطرد فى ديربي المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرض رضا عبد العال المدير الفني لفريق بلدية المحلة للطرد في لقاء الديري الذي جمع فريقي الغزل والبلدية في دوري القسم الثاني.

وأشهر الحكم محمود عاشور، البطاقة الحمراء للمدير الفني لبلدية المحلة رضا عبد العال، أثناء مباراته أمام فريق غزل المحلة، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة دوري القسم الثاني.

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وقام الحكم بطرد رضا عبد العال، بسبب اعتراضه على القرارات التحكيمية، كما قام بإشهار البطاقة الحمراء لأحد مساعدي المدرب لنفس السبب.

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