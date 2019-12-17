المصرى يتعادل سلبيًا مع إنبى فى الشوط الأول

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى الشوط الأول بين المصرى البورسعيدي وإنبى بالتعادل السلبى فى المباراة المقامة بينهما باستاد السويس الجديد فى الجولة التاسعة للدوري. جاءت أحداث الشوط متوسطة المستوى ولم تسنح أى فرصة على مرمى الفريقين بسبب الدفاع المحكم الذى فرضه حلمى طولان المدير الفنى للمارد البترولى على مجريات المباراة، فى الوقت الذى فشل فيه إيهاب جلال المدير الفنى للمصرى ولاعبوه فى بناء أى هجمة على مرمى إنبى. تشكيل المصري لمواجهة إنبي: Advertisements حراسة المرمى: أحمد مسعود خط الدفاع: محمود حمد – أحمد شوشة – سعيدو سمبوري – كريم العراقي . خط الوسط: فريد شوقي - إسلام عطيه - مفتاح طقطق - حسن علي خط الهجوم : محمود وادي – احمد ياسر

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