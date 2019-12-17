شكرا لقرائتكم خبر عن السلحدار يعلن قائمة الإسماعيلي لمواجهة الأهلي.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الجهاز الفنى لفريق الإسماعيلى قائمة لاعبيه استعدادًا لقمة الأهلى مساء الخميس باستاد المكس فى تاسع جولات الدورى المحلى، وشهدت القائمة تواجد باهر المحمدى قائد الفريق بعد تأكد لحاقه بالمباراة بجانب تواجد مصطفى فارس صانع الألعاب بعد غياب طويل. فيما جاء أبرز الغائبين أسامة إبراهيم وإبراهيم أبو اليزيد ووجيه عبد الحكيم ومحمد حمدى زكى وحازم مرسى لأسباب مختلفة. القائمة كاملة كالتالي: حراسة المرمى: محمد مجدى ، محمد فوزى. Advertisements خط الدفاع: باهر المحمدى، محمد هاشم، محمد مجدى الجمل، محمد عمار، أحمد أيمن، محمود البدرى. خط الوسط: مصطفى فارس، محمود دونجا، محمد بيومى، عماد حمدى، محمد مخلوف، محمد صادق، همام طارق، بيكيتى سيلفا، أحمد مدبولى، عبد الرحمن مجدى. خط الهجوم: بنسون شيلونجو، محمد الشامى.

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