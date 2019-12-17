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الاتحاد الأفريقى للطائرة يعلن نظام التصفيات المؤهلة لأولمبياد طوكيو

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مسئولو الاتحاد الأفريقى للكرة الطائرة نظام التصفيات المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 على صعيد الرجال والسيدات.

 

ومن المقرر أن تقام تصفيات السيدات في الفترة من 4 إلى 9 يناير 2020 في الكاميرون بينما تقام التصفيات المؤهلة للرجال في مصر من 6 إلى 12 يناير 2020.

 

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في التصفيات المؤهلة للرجال ستلعب الفرق الخمسة المشاركة دورة  مستديرة، حيث يحصل الفائز على البطاقة الأولمبية وتشمل القائمة النهائية للمشاركين الدول المضيفة مصر وتونس والكاميرون والجزائر وغانا، ووفقًا للوائح، ستقوم مصر باختيار الفريق الذي سيواجهها في اليوم الأول من المسابقة خلال 48 ساعة. 

 

في التصفيات المؤهلة للسيدات ستنظم 5 فرق وهي الكاميرون وكينيا ومصر ونيجيريا وبوتسوانا ، وكذلك الكاميرون البلد المستضيف لاختيار مباريات اليوم الأول في غضون 48 ساعة.

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