فيديو.. أحمد حمدى يحرز هدف تقدم الجونة على بيراميدز

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحرز أحمد حمدى مهاجم الجونة، هدف التقدم لفريقه على بيراميدز بالدقيقة 32 من عمر المباراة التي تجمعهما حاليًا على استاد الدفاع الجوى، ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدورى الممتاز. وضم تشكيل بيراميدز كلاً من: حراسة المرمى: أحمد الشناوي خط الدفاع: محمد حمدي - ولفريد كانون - علي جبر - رجب بكار خط الهجوم: محمد فتحي - إبراهيم حسن - إيريك تراوري - عبد الله السعيد خط الهجوم: عمر العيوني - جون أنطوي Advertisements وضم تشكيل الجونة كلاً من: وضم تشكيل الجونة كلاً من: حراسة المرمى: محمود الغرباوى فى الدفاع: خالد صبحى - محمد نجيب - باسم على - محمود شبراوى فى الوسط: محمد محسن ليلة - أحمد حمدى - عمرو بركات - جوناثان أنجويم - عمرو عبد الفتاح عمورى فى الهجوم: أحمد ياسر ريان ويحتل بيراميدز المركز الخامس برصيد 12 نقطة بعد أن لعب 7 مباريات فاز فى 3 وتعادل فى مثلها وخسر لقاء وحيد وسجل لاعبوه 13 هدفًا وتلقت شباكه 9 أهداف فيما يحتل الجونة المركز السابع عشر برصيد 4 نقاط بعد أن لعب 7 مباريات فاز فى لقاء وتعادل فى مثله وخسر 5 مباريات وسجل لاعبوه هدفين وتلقت شباكه 12 هدفًا.

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