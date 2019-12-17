الأهلي يصرف مقدم عقد كهربا خلال أيام

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يُجهّز مسئولو النادي الأهلي خلال الأيام الحالية مقدم تعاقد محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق الجديد بعدما تم حسم الصفقة مؤخرًا لمدة أربعة مواسم ونصف الموسم تبدأ من يناير المقبل. وسدد الأهلي 400 ألف دولار لنادي أفيش البرتغالي مؤخرًا قيمة الشرط الجزائي بين اللاعب وناديه البرتغالي فيما سيدفع مسئولو القلعة الحمراء مقدم التعاقد للاعب في غضون أيام قليلة. ويؤدي كهربا حاليًا برنامج تأهيلي لتجهيزه للارتباطات المقبلة ليكون جاهزًا للمشاركة في المباريات بعد قيده في قائمة الأهلي أول يناير المقبل.

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