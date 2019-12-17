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شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ترتيب المجموعة الثالثة بعد الجولة التاسعة للقسم الثانى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ابتعد فريق فاركو بقيادة أحمد عاشور بصدارة المجموعة الثالثة بالقسم الثانى بعد فوزه على الرجاء المطروحى بثلاثية نظيفة ليرفع رصيده إلى 21 نقطة ، بينما تجمد رصيد أبناء مطروح عند 15 نقطة ويتقهقر للمركز الثالث للمجموعة.
وفى ديربى المحلة استطاع غزل المحلة بقيادة خالد عيد العودة للانتصارات مرة أخرى بالفوز على بلدية المحلة بهدفين مقابل هدف ليرفع رصيده إلى 17نقطة ويعود للمركز الثانى للمجموعة ، بينما توقف رصيد البلدية عند 12 نقطة ويتقهر للمركز السابع.
كما استعاد دكرنس عافيته وحقق فوزًا غاليًا أبو قير للأسمدة بهدفين مقابل هدف رافعا رصيده إلى 14 نقطة، بينما تجمد رصيد الخاسر عند 12 نقطة، وعلى استاد دمنهور حقق المنصورة فوزًا غاليًا خارج ملعبه على دمنهور بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وتعادل الأولمبى مع مالية كفر الزيات بهدف لمثله، بينما حصل الحمام على ثلاث نقاط غاليًا بعد انسحاب بيلا.
ترتيب المجموعة الثالثة بعد الاسبوع التاسع
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