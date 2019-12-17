شكرا لقرائتكم خبر عن كامارا يقود مونبلييه أمام ريمس بكأس الرابطة والان مع التفاصيل

الثلاثاء 17 ديسمبر 2019 أعلن الجهاز الفني لفريق مونبلييه الفرنسي تشكيل مباراة الليلة أمام نظيره ريمس، ضمن لقاءات دور ال١٦ ببطولة كأس الرابطة الفرنسية.

جاء تشكيل مونبلييه على النحو التالي وفق فلسفة المدرب ميشيل. Advertisements حراسة المرمى: ديمتري بيرتود خط الدفاع: بدرو منديز، فيتورينو هيلتون، د. كونغري. خط الوسط: سامبيا، سافينير، دانيا لوتاليك، ميهايلو ريسيتتش. خط الهجوم: فلوريان مولات، سليمان كامارا، سكاليتش.

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