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أتلتيكو مدريد يعلن غياب نجم الفريق للإصابة 

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محمد حسين 0 تبليغ

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الثلاثاء 17 ديسمبر 2019

يعاني فريق المدرب الأرجنتيني ديجو سميوني هذا الموسم من كثرة الإصابات التي تدرب الفريق بشكل مستمر ، فبعد إصابة ديجو كوستا ، جواو فيليكس ، خمنيز ، وساؤول ، حاليا يتعرض نجم جديد لإصابة .

وأعلن النادي الأسباني أتلتيكو مدريد عبر حسابه الرسمي أن قائد الفريق كوكي قد تعرض لإصابة سوف تبعده عن الملاعب حتي العام الجديد ، وشكوك حول مشاركته في السوبر الأسباني في قطر .

جدير بالذكر أن أتلتيكو مدريد سوف يواجه الأنجليزي ضمن منافسات بطولة ، بعد إجراء القرعة أمس الأثنين في سويسرا .

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