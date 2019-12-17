سولشاير يؤكد تمسكه بمهاجم اليونايتد الشاب

الثلاثاء 17 ديسمبر 2019

سولشاير

يخوض فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي مباراة الدور ربع النهائي من كأس الكاراباو أمام نظيره كولشيستر، حيث سعي مدرب الفريق "سولشاير" للاعتماد على الوجوه الشابة.

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وكان سولشاير، قد اليوم الثلاثاء عبر العديد من المواقع والصحف، التي تناقلت تصريحاته بشأن استحالة عدم لعب الفريق بمهاجم ليكون الشاب "مليون جرينود" هو الأقرب لتمثيل هجوم اليونايتد.

وتشير التكهنات خلال الفترة الماضية بنية اليونايتد بالتعاقد مع عدة أسماء لتعويض رحيل الثنائي لوكاكو وأليكسيس سانشيز.

الجدير بالذكر أن مانشستر يونايتد يمر بحالة من النشوة والاستيقاظ الفني مع تحقيق نتائج إيجابية مميزة على توتنهام ومانشستر سيتي وأرسنال.