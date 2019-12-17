فضيحة قطرية | الترجي التونسي يكتسح السد بسداسية ويحرز المركز الخامس في مونديال الأندية 

الثلاثاء 17 ديسمبر 2019

أسقط الترجي التونسي بطل دوري أبطال أفريقيا منافسه السد القطري صاحب الأرض والضيافة بسداسية مقابل هدفين ، ليحصد أنباء رادس المركز الخامس في بطولة كأس العالم للأندية 2019 المقامة في قطر.



الترجي التونسي يكتسح صاحب الأرض والضيافة

بدأ الترجي التونسي مباراة السد القطري في دور تحديد المركزين الخامس والسادس في بطولة كأس العالم للأندية بالسيطرة على منطقة وسط الملعب وذلك ذلك من خلال الاستحواذ الكبير لأبناء المدرب معين الشعباني الشوط الأول الذي أثمر عن إفتتاح أول أهداف المباراة في الدقيقة السادسة عن طريق نجم اللقاء الأول حمدو المصري ، ثم عاد أنيس البدري ليعلن وجوده بهدفين في الدقيقتين 13,25 من عمر الشوط الأول .

بغداد بونجاح يقلص الفارق وينهي الشوط الأول 3_1

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وقلص المهاجم الجزائري بغداد بونجاح مهاجم السد النتيجة عن طريق تصديه لركلة جزاء سددها بنجاح في الدقيقة 32 لينهي الشوط الأول من مباراة الترجي ضد السد بتقدم بطل أفريقيا بثلاثية مقابل هدف لأصحاب الضيافة.

مهرجان الأهداف يستمر في الشوط الثاني

وعلى عكس التوقعات بدا الترجي التونسي أكثر طمعا في إحراز المزيد من الأهداف في شوط المباراة الثاني وهوا ما ناله في الدقيقة 42 عن طريق حمدو المصري الذي سجل هدفه الثاني والرابع لفريقه ، قبل أن يحرز حسين الهيدروس الهدف الثاني للسد في الدقيقة 49 بعد تصديه لركلة جزاء نفذها بنجاح.

وشهدت الدقيقة 74 تسجيل حمدو المصري ثالث أهدافه "هاتريك" ليرفع النتيجة لخمساية قبل أن يختتم سامح الدربالي مهرجان الأهداف في الدقيقة 87 بتسجيل السداسية ، ليحرز أبناء رادس المركز الخامس في بطولة كأس العالم للأندية ويضيف فضيحة جديدة للكرة القطرية.

فضيحة قطرية جديدة عنوانها السد القطري

بهذه الخسارة المُذلة أضاف السد القطري فصلا جديدة لنكسات الكرة القطرية والتي كانت أكبرها هذا العام خروج المنتخب القطري من بطولة كأس الخليج العربي 24 على يد المنتخب السعودي في نصف النهائي وسط الملاعب القطرية التي كانت مستضيفة لفعاليات النسخة الرابعة والعشرين التي حسمها المنتخب البحريني عقب فوزه على المنتخب السعودي في النهائي بهدف نظيف.