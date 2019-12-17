الامارات | معاقبة النصر والوحدة لهذا السبب

شكرا لقرائتكم خبر عن معاقبة النصر والوحدة لهذا السبب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قررت لجنة الانضباط في اتحاد كرة القدم خلال اجتماعها اليوم، بمقر الاتحاد في دبي تغريم نادي النصر 30 ألف درهم لحصول لاعبيه على ستة إنذارات خلال مباراة الفريق أمام العين التي انتهت بالتعادل 2-2 ضمن الجولة الثامنة لدوري الخليج العربي، كما غرمت اللجنة أيضا نادي الوحدة 30 ألف درهم لحصول لاعبيه على ستة إنذارات خلال مباراة الفريق أمام شباب الاهلي ضمن الجولة الثامنة لدوري الخليج العربي تحت 21 سنة.

وقال نائب رئيس اللجنة المتحدث الرسمي المستشار حمدان الزيودي في تصريحات صحافية "تمت معاقبة لاعب نادي التعاون ماجد أحمد بالإيقاف ثلاث مباريات وتغريمه 6000 الاف درهم بسبب قيامه بحركات غير لائقة تجاه جمهور فريق الحمرية خلال مباراة فريقه الأخيرة أمام فريق الحمرية في دوري الدرجة الأولى ".