شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة شقيقة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - توفيت اليوم شقيقة المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك. وينعى أعضاء مجلس الإدارة وجميع العاملين والرياضيين في القلعة البيضاء شقيقة رئيس نادى الزمالك، داعين الله أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان. وسوف يتم دفن الجثمان في قرية بشالوش بالدقهلية، ويقام عزاء الأسرة في بيت العائلة في بشالوش، على أن يقام عزاء آخر بالقاهرة في وقت لاحق.

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