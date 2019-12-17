شكرا لقرائتكم خبر عن إنبي يواصل صحوته في الدوري بالفوز على المصري بهدف نظيف والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز فريق إنبي على ضيفه المصري البورسعيدي بهدف نظيف في المباراة التي جمعت بينهما، اليوم الثلاثاء، على استاد السويس الجديد في الأسبوع الثامن بالدورى الممتاز لكرة القدم.
أحرز الهدف محمد الشريف في الدقيقة 46، ليرفع رصيد إنبي إلى 10 نقاط في المركز العاشر مؤقتا، متقدما بفارق 3 نقاط عن المصرى البورسعيدى الذي لايزال في المركز الـ12.
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